You’ll Never Walk Alone: a Riva Ligure uno speciale evento in memoria di Massimo Cotto

Massimo Cotto, You’ll Never Walk Alone: tutti gli eventi in programma, da Pictures Of You a Canzoni Per La Pace.

Il 6 e il 7 settembre a Riva Ligure, in provincia di Imperia, si terrà You’ll Never Walk Alone: uno speciale evento dedicato a uno dei più grandi narratori della musica rock, Massimo Cotto, scomparso prematuramente il 2 agosto 2024.

Nato dalla collaborazione tra il Club Tenco e il Premio Bindi per rendere omaggio alla storica voce di Virgin Radio, il progetto prende il nome dalla celebre frase, molto amata da Cotto, “You’ll Never Walk Alone“, che ben rappresenta il suo spirito.

Ma qual è l’obiettivo di questa iniziativa? You’ll Never Walk Alone si propone di far rivivere la sua grande conoscenza musicale sia a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo personalmente che alle nuove generazioni, affinché il patrimonio culturale che ha contribuito a diffondere continui a ispirare e unire sempre più persone.

“Siamo felici e onorati che Riva Ligure ospiti l’edizione zero di You’ll Never Walk Alone“, ha dichiarato il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra.

Poi, ha aggiunto: “Questo è il omaggio sentito a Massimo Cotto: una figura luminosa della cultura e del giornalismo musicale italiano. Mi legava a Massimo un rapporto di stima profonda e di sincera simpatia. Accogliere qui il primo passo di un’iniziativa che ne custodisce il ricordo e ne celebra il percorso umano e professionale è per noi motivo di grande orgoglio.

Ringrazio di cuore chi ha lavorato con passione per rendere possibile questo appuntamento, che arricchisce la nostra comunità e le dà occasione di farsi luogo di memoria viva e dialogo”.

Tutti gli appuntamenti in programma, rigorosamente a ingresso gratuito, si terranno in Piazza Matteotti a partire dalle ore 21.00 con la conduzione di Diego Casale.

YOU’LL NEVER WALK ALONE: L’OMAGGIO A MASSIMO COTTO con “PICTURES OF YOU” E “CANZONI PER LA PACE”

PICTURES OF YOU: LA MOSTRA

In occasione di You’ll Never Walk Alone, sia il 6 che il 7 settembre – dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – sarà possibile recarsi alla mostra interattiva Pictures Of You: un progetto unico nel suo genere che ripercorre la storia del rock attraverso gli scatti di Henry Ruggeri, la voce di Massimo Cotto e la collaborazione di Chiara Buratti.

Strutturata come un vero e proprio percorso, che dall’atrio comunale conduce a Piazza Matteotti, la mostra – prodotta da Rebel House – accoglie 15 pannelli pop-up con 30 fotografie iconiche a realtà aumentata dei protagonisti del rock mondiale, raccontati da chi li ha sempre amati raccontare.

Ma non è tutto! Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni fotografia, appariranno infatti sul telefono dei visitatori, in realtà aumentata, dei contributi video realizzati ad hoc da Massimo. In questo modo lo spettatore potrà non solo ammirare le fotografie, ma anche conoscere curiosità e aneddoti degli artisti ritratti.

CANZONI PER LA PACE: LO SPETTACOLO

Per quanto riguarda la musica dal vivo, sono due gli eventi il programma.

Alle ore 21.00 del 6 settembre l’appuntamento è con Canzoni Per La Pace: un viaggio nella musica con protagonista il giornalista, scrittore e saggista, nonché autore e attore teatrale, Andrea Scanzi, che – accompagnato dai Borderlobo, band composta da musicisti dal profilo internazionale – racconterà come certe canzoni siano diventate icone della musica mondiale, spaziando dal folk al rock, passando per il tex mex.

Il 7 settembre, invece, sempre alle ore 21.00, chiuderà questa prima edizione di You’ll Never Walk Alone il live di Andy dei Bluvertigo, che sarà accompagnato da Eugene.