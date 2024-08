Il mondo della musica italiana manda l’ultimo saluto al poliedrico Massimo Cotto

La triste notizia è arrivata con un post sui social a cura della moglie, Chiara Buratti. Massimo Cotto, speaker, scrittore, giornalista e conduttore, figura di spicco della musica italiana, si è spento nella sua città, Asti, dove da due settimane era ricoverato in gravi condizioni.

La Redazione di All Music Italia e il direttore Massimiliano Longo, che con lui aveva lavorato ad una storica edizione di Area Sanremo nel 2021, si uniscono in un abbraccio per la moglie Chiara, per il figlio Francesco e per tutti i suoi cari.

Massimo Cotto è stato designato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal 2012 e Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2021. Lunga e piena di aneddoti la sua carriera.

Dopo un debutto in radio in Rai nel 1983, per sette anni alla guida di RaiStereoNotte, Massimo Cotto diventa fin da subito una figura fondamentale nel panorama musicale italiano ricoprendo dal 1999 al 2003 il ruolo di responsabile musicale a Rai Radio 1. Lavorerà in seguito anche a Radio24, Radio Capital per approdare infine a Virgin Radio dove ha potuto mettere condividere tutta la sua passione per la musica rock.

Le esperienze di Massimo Cotto sono state molteplici. Ha scritto per Rockstar, Il Muschio Selvaggio e Jam ma anche per i quotidiani, è stato autore televisivo per programmi di musica compreso il Festival di Sanremo nel 1988 e nel 2010, ha scritto e recitato a teatro (l’ultimo spettacolo insieme a Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus), scritto per importanti quotidiani e dato vita a decine e decine di libri tra cui diverse biografi ufficiali. Da Ligabue a Piero Pelù, da Patty Pravo a Enrico Ruggeri. “Il rock di padre in figli*” è il suo ultimo libro.

Massimo Cotto L’ultimo saluto

Sono tantissimi gli artisti noti, gli addetti ai lavori e gli artisti emergenti conosciuti soprattutto nell’esperienza ad Area Sanremo, che hanno voluto dare un ultimo saluto a Massimo Cotto.

Queste le parole della moglie, Chiara Buratti:

“Questa è la tua foto preferita. E’ di fine aprile, siamo a Colmar io, te e mia mamma Ozzy. Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari. Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme. Ti ho sempre detto che mi hai salvata. E’ così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto.“

Tantissimi i commenti di saluto per Massimo Cotto, da Gianluca Grignani a Motta, da Roy Paci a Vasco Brondi. Eccone alcuni…

GIUSY FERRERI

Vorrei non fosse vero💔che enorme dispiacere. Massimo non ti dimenticherò mai. Grazie per tutto ciò che hai trasmesso in questi anni. Che persona preziosa💎Sentite condoglianze alla Famiglia. @chiaraburatti100 e Francesco siate forti❤️anche se è inaccettabile questo tremendo dolore. Vi abbraccio

ROBERTO CASALINO

Una doccia fredda 💔 Ci eravamo scritti di recente. Massimo è sempre stata una persona gentile e di gran cuore. Un abbraccio a tutta la famiglia

AMBRA

Con tutto l’amore che posso

ROBERTO RAZZINI (Sony Music Publishing)

Un dolore infinito … immenso … non ho parole 💔💔💔

SAMUELE BERSANI

Caro Massimo, ti abbraccio fortissimo❤️

KETTY PASSA

Mai Massi, nessuno ti dimenticherà mai, hai lasciato troppo amore su questa Terra. Per il rock, per la cultura, per la vita, per tua moglie, per la tua famiglia. Ti devo tanto, vi devo tanto, per sempre. Chiara, amica mia, ti voglio tanto bene e ti abbraccio anche da qui. ♥️

NEK

Che Dio lo accolga. Chiara ti stringo forte🙏🏻❤️

PAOLO JANNACCI

condoglianze sincere. a tutti. non riesco a credere. non riesco a crederci. il pianto non basta. mi unisco anche io all’amore verso Massimo. ci ha lasciato tanto. ma troppo presto. anche io ti abbraccio fortissimo.

VALENTINA PARIGI (Manager Piero Pelù)

Ciao Massimo, ti ho salutato qualche giorno fa e ti ho detto tutto quello che avevo dentro il mio ♥️.

Mi mancherai Massimo mi mancheranno i tuoi racconti, le tue telefonate i tuoi ti voglio bene che sono sempre stati veri e sinceri come sei sempre stato te. ♥️ Conserverò nel mio cuore i tuoi messaggi, i tuoi sorrisi, le nostre chiacchiere ma sopratutto conserverò i tuoi insegnamenti che sono stati tanti ♥️.

Che il tuo viaggio sia accompagnato sempre da un grande sole ☀️🍀e guardaci e illuminaci ovunque tu sia ♥️