Sarà in rotazione radiofonica dal 18 ottobre La Sintesi, il nuovo singolo della cantautrice Ylenia Lucisano, nuovo estratto dall’album Punta da un chiodo in un campo di papaveri, uscito lo scorso mese di maggio e distribuito da Universal (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). Il singolo sarà l’apripista del tour europeo della cantautrice, che prenderà il via a novembre da Milano.

“Ho impiegato anni per capire che la mia non è tristezza, ma malinconia di vivere. Mi sento a disagio in alcuni luoghi di questa Terra perché sono alla ricerca continua di un posto migliore dentro di me.”

Queste le parole di Ylenia Lucisano per descrivere il singolo.

YLENIA LUCISANO EUROTOUR

Prenderà il via il 24 novembre dal Mare Culturale Urbano di Milano Ylenia Lucisano Eurotour, il tour europeo realizzato da Freecom con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Special guest della data milanese sarà Tricarico, che ha recentemente pubblicato il singolo A Milano non c’è il mare con la partecipazione straordinaria di Francesco De Gregori (Qui la nostra videointervista).

Ylenia Lucisano si esibirà nelle più importanti città europee accompagnata da Pasquale “Paz” Defina alla chitarra e da Roberto Romano ai fiati.

“Una sera di qualche mese fa ero giù in Calabria e stavo mangiando indisturbata un croissant al pistacchio, quando mi arriva la bellissima notizia che grazie a SIAE avrei fatto un tour all’estero. Mi è salita la glicemia a mille per la felicità.

Ecco ora ve lo posso dire!”

Questo il messaggio con cui Ylenia Lucisano ha annunciato sui social il tour europeo. Ecco le date:

24 Novembre – Mare Culturale Urbano – Milano (Italia) – Special Guest Tricarico

25 Novembre – Le Champ De Marse – Marseille (Francia)

26 Novembre – Attendan Italiart – Alise Sainte Reine (Francia)

27 Novembre – Cellier De Clairvaux – Dijon (Francia)

28 Novembre – Trinidad Place Du Theatre – Dijon (Francia)

29 Novembre – Piola Libri – Bruxelles (Belgio)

30 Novembre – Pinot Grigio – Paris (Francia)

1 Dicembre – Mixtree – Amsterdam (Paesi Bassi)

3 Dicembre – House Concert – Eijsden (Paesi Bassi)

5 Dicembre – Oblomov – Berlin (Germania)

6 Dicembre – Bellevue – Munich (Germania)

7 Dicembre – Kollettivo Frankfurt @Heming’s Coffee – Frankfurt Am Main (Germania)

I concerti di Ylenia Lucisano sono realizzati in collaborazione con Doc Live, con cui l’artista ha avviato un percorso di consulenza, grazie alla sua vittoria del premio Doc Live in occasione dell’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Daniele Barraco