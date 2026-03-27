Yele canta autodistruzione e rinascita nel nuovo disco “Vaniglia e zenzero”

Yele annuncia l’uscita del suo nuovo album, dal titolo Vaniglia e zenzero. Il disco (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) esce su tutte le piattaforme digitali l’8 maggio 2026.

Questo progetto discografico arriva a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del precedente disco, Pezzi di vetro, a novembre 2025. Gabriele Trimboli – questo è il vero nome dell’artista – prosegue il suo percorso musicale dopo aver iniziato il 2026 con il singolo Stanza d’albergo.

Con i lavori precedenti, Yele aveva iniziato a raccogliere i suoi “Pezzi di vetro”. In Vaniglia e zenzero, quei frammenti vengono assemblati in un mosaico nuovo.

Il disco è una dichiarazione d’intenti da parte di Yele. Come sottolineato anche dal titolo, l’opera è caratterizzata da un dualismo, sensoriale ed emotivo. Da un lato, ci sono melodie avvolgenti, che raccontano di momenti di vulnerabilità e nostalgia pop. Dall’altro, c’è l’elemento pungente e speziato che irrompe con beat adrenalinici e testi crudi, dove la rabbia e la verità si fanno strada senza chiedere permesso.

Vaniglia e zenzero si sviluppa come un percorso bipolare attraverso la notte. Yele esplora l’autodistruzione e la rinascita. Racconta il dolore, che non è solo osservato, ma vissuto, elaborato e sputato fuori con una consapevolezza inedita. Il cantante non teme di essere scomodo; e dà vita ad un disco che brucia e lenisce allo stesso tempo.

Musicalmente, Vaniglia e zenzero è un ecosistema complesso. La produzione, curata da Offpatt, alterna tappeti sintetici e sognanti a distorsioni industriali, creando un “confessionale” sonoro per una generazione che vive di contrasti.

Conosciamo Yele

Yele è il nome d’arte di Gabriele Trimboli, nato a Torino il 4 novembre 2003. La passione per la musica nasce grazie a suo padre, grande appassionato. Inizia così a studiare chitarra e suonare il pianoforte da autodidatta. Si avvicina al mondo della musica ascoltando album di band e artisti internazionali (Dire Straits, Michael Jackson, Amy Winehouse), fino alla musica italiana (De Gregori, Celentano, Vasco).

Nel 2023, Yele pubblica il primo singolo da indipendente Therapy. A fine settembre 2024, esce un EP contenente 5 tracce, Voice Ep. Dopo la pubblicazione dei singoli Caramelle e Panchine al freddo, a novembre 2025 l’artista rilascia il primo disco ufficiale, intitolato Pezzi di vetro. Il 2026 si apre con l’uscita del singolo Stanza d’albergo.

Dall’8 maggio 2026, è disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo album Vaniglia e zenzero per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.