Yaraki pubblica venerdì 13 novembre 13esima casa, il suo terzo EP, per Warner Records Italy. L’artista italo-brasiliana lo ha annunciato con un trailer su Instagram, dopo i singoli Nn so + Che Effetto fa e Ari Ari Oh, quest’ultimo con Saint Paul.

Yaraki e 13esima casa: famiglia, amicizie e traslochi

Nell’EP Yaraki intreccia famiglia, amicizie, traslochi e cambiamenti in un racconto che si muove tra luoghi e persone, e si chiede cosa significhi trovare uno spazio in cui sentirsi davvero se stessi.

Yaraki ha sviluppato il progetto nell’ultimo anno insieme al producer Frenkie G, con la partecipazione di VTR e Soujia. 13esima casa prosegue la ricerca sonora avviata con i singoli che l’hanno anticipato.

Chi è Yaraki: l’artista italo-brasiliana cresciuta nella periferia nord di Milano

Yaraki, all’anagrafe Yara Smedile, è un’artista italo-brasiliana nata nel 1999 e cresciuta nella periferia nord di Milano. La sua musica nasce dall’incontro tra esperienze personali e cultura di strada, con un forte bisogno espressivo sviluppato fin dall’adolescenza attraverso la scrittura.

Il suo stile mescola influenze urban, pop contemporaneo e sonorità brasiliane, con malinconia, energia e ironia nei testi. Dopo gli esordi con Fatti di meno e Piena di energia, l’artista costruisce la propria identità grazie alla collaborazione con diversi producer e alla direzione creativa di IRBIS.

Nel 2024 Yaraki pubblica il suo primo EP, Piazza Samba, anticipato dai singoli Senza confini, La corsa e Karnevale di Rio, un progetto che racconta la vitalità delle strade milanesi e trasforma le difficoltà quotidiane in energia positiva.

Nel 2025 Yaraki pubblica i singoli Malattia e TTXTE, seguiti dall’EP ESTATE INSTRADA, sull’estate vissuta da chi resta in città, tra amori complicati, desiderio di fuga e senso di costrizione.

Il 29 maggio 2026 Yaraki apre una nuova fase, più vicina al pop contemporaneo e ad atmosfere intime e notturne, con Nn so + Che Effetto fa, seguito da Ari Ari Oh con Saint Paul.