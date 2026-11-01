Simone Tomassini torna in televisione, questa volta nelle vesti di conduttore. Il cantautore comasco è alla guida di Rock ‘n Road, il nuovo programma musicale di Espansione Tv che mette insieme interviste ai protagonisti della musica italiana e spazio agli artisti emergenti.

La trasmissione va in onda ogni venerdì alle 20, subito dopo il telegiornale, con una replica la domenica alle 12. Ogni puntata dura 24 minuti e viene realizzata principalmente fuori dagli studi televisivi.

Rock ‘n Road: Simone Tomassini incontra gli artisti fuori dagli studi TV

Il programma si divide in due parti. Nella prima Simone Tomassini intervista cantanti e personaggi dello spettacolo, lasciando spazio anche alla musica suonata con una chitarra. Nella seconda, invece, i protagonisti sono i musicisti emergenti del territorio.

La particolarità di Rock ‘n Road è la scelta delle location. Le interviste si svolgono nelle case degli artisti, nei locali che ospitano musica dal vivo, nelle scuole di musica e in altri luoghi della Lombardia, soprattutto nell’area comasca.

Il programma è interamente prodotto da Espansione Tv, che ha affidato la conduzione a Tomassini anche per il rapporto costruito con l’emittente nel corso degli anni.

Simone Tomassini, da Vasco Rossi e Sanremo al nuovo singolo con Fiordaliso

Per Simone Tomassini si tratta di un ritorno a Espansione Tv, emittente che aveva seguito i suoi primi passi nella musica nei primi anni Duemila.

Il cantautore comasco si era fatto conoscere anche grazie alle aperture dei concerti di Vasco Rossi, prima delle esperienze al Festival di Sanremo e al Festivalbar, dove aveva portato brani come È stato tanto tempo fa.

Il ritorno in TV arriva mentre Simone Tomassini è impegnato anche sul fronte discografico. A ottobre 2026 ha pubblicato Bocca di rosa, singolo scritto e interpretato insieme a Fiordaliso che affronta il tema della violenza sulle donne.

Il brano anticipa Provini, il progetto discografico di Fiordaliso in uscita il 4 dicembre 2026 in vinile colorato numerato a tiratura limitata. Il disco raccoglie anche dieci provini di canzoni realizzate nel corso degli anni e mai pubblicate dalla cantante.

Adesso il rapporto con la televisione locale riparte da un ruolo diverso: non più soltanto artista intervistato, ma conduttore alle prese con le storie dei colleghi.

“Rock’n Road nasce dal desiderio di raccontare gli artisti prima ancora dei loro successi. Molti sono amici con i quali ho condiviso un pezzo di strada. Li ammiro, conosco le loro vite e le loro emozioni. Mi interessa far scoprire cosa c’è dietro una canzone, una carriera, una scelta di vita”, spiega Tomassini.

Il programma punta quindi a raccontare anche gli aspetti meno conosciuti del percorso degli ospiti, dalle scelte professionali ai momenti che hanno preceduto la notorietà.

Dove vedere Rock ‘n Road su Espansione Tv

Rock ‘n Road è trasmesso sul canale 14 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte Orientale ed è visibile anche in Canton Ticino.

Le puntate sono disponibili inoltre in streaming e on demand sul sito espansionetv.it e attraverso EtvPlay, accessibile da smartphone e smart TV.

L’appuntamento settimanale è fissato per il venerdì alle ore 20, con replica la domenica alle ore 12.