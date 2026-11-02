I Fast Animals and Slow Kids sono tornati con Inverno Nucleare, il singolo uscito venerdì 30 ottobre due anni dopo l’album Hotel Esistenza. Segna la partenza della collaborazione tra Woodworm, etichetta e management della band dal 2013, ed Epic/Sony Music Italy, la major con cui i FASK hanno firmato.

Inverno Nucleare dei FASK, scritto con Riccardo Zanotti e prodotto da Marco Paganelli

Il brano è stato scritto lo scorso maggio ed è disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, con il videoclip ufficiale girato da Gianluca Grandinetti.

La band racconta la nascita del brano: “Non è facile raccontare Inverno Nucleare. Il brano è stato scritto da noi insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotto con Marco Paganelli ed il fatto di lavorare con qualcuno al di fuori della band per noi è stata una novità.”

Sul significato del pezzo i FASK spiegano: “Dal punto di vista del significato poi questa canzone ha assunto nel tempo un significato differente per ognuno.”

“Se per Aimone e Alessio Inverno Nucleare è una sorta di scenario ipotetico, qualcosa che tende verso la rovina ma che potrebbe non arrivare mai, per Alessandro e Jacopo la chiave di lettura è legata alla frase “Tu sei la neve che rimane dopo l’inverno nucleare” ossia le persone, i rapporti umani che rimangono nonostante tutto il male che ci facciamo.”

L’Inverno Nucleare Tour 2027 dei FASK parte da Bologna il 16 aprile

Il gruppo perugino, che in sedici anni di carriera ha pubblicato sette album, tornerà dal vivo nel 2027 con l’Inverno Nucleare Tour, annunciato dal palco dell’Arci Bellezza di Milano. La formazione è composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre).

Il club tour di sette date, organizzato da Vivo Concerti, parte il 16 aprile 2027 dall’Estragon Club di Bologna, già sold out, e tocca anche Padova, Milano, Venaria Reale, Napoli, Roma e Firenze.

Foto di Gianluca Grandinetti e Mattia Biagioli