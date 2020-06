X Factor vincitori top e flop. Si scaldano i motori per l’edizione 2020 del talent show di Sky. Il conduttore Alessandro Cattelan ha appena annunciato i nomi dei giudici che siederanno dietro la scrivania per portare il proprio artista alla vittoria nel programma (ne abbiamo parlato Qui).

All Music Italia oggi analizza le 13 edizioni andate in onda sino ad oggi, prima su Rai 2, quindi su Sky suddividendo gli artisti vincitori in tre categorie: artisti top, zona neutra e flop.

Tale analisi si basa sui risultati ottenuti dopo la partecipazione al talent.

