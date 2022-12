X Factor le pagelle della semifinale. Fedez contro gli altri giudici. Chi ha ragione?

X Factor semifinale pagelle e resoconto della penultima puntata dello show.

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, Joėlle e Disco Club Paradiso, i concorrenti rimasti in gara sono cinque ma solo quattro di loro riusciranno ad arrivare sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale dell’8 dicembre. Qualcuno lascerà ad un passo dalla fine tra

Beatrice Quinta (Dargen)

Linda (Fedez)

Omini (Fedez)

Santi Francesi (Rkomi)

Tropea (Ambra)

Partiamo con un veloce resoconto dei fatti e di quanto accaduto.

L’ultima serata al Teatro Repower di Milano si apre con l’esibizione di un ospite internazionale… Kae Tempest.

Inizia quindi la manche dei duetti con gli Omini che cantano Charlie fa surf con i Baustelle che, secondo quanto afferma Fedez, hanno chiamato in redazione per chiedere di duettare con la band.

I giudici sono tutti entusiasti.

Tocca ai Tropea di Ambra che duetanno con Rettore su Lamette. La band si è occupata di ri-arrangiare il brano per il duetto.

Terza ad esibirsi è Linda che affianca Federico Zampaglione nella sua Per me è importante.

La quarta esibizione vede due “duo” unirsi. I Santi Francesi con i Coma Cose.

Per l’ultimo duetto Dargen osa e rischia affiancando a Beatrice Quinta… Morgan.

Prima della seconda manche arriva il secondo ospite… Tananai. Il cantautore presenta dal suo album di fresca uscita, Rave, eclissi, Quelli come Noi e Abissale,

La Michielin chiude la prima fase di votazioni e apre quello della seconda manche, con codici cambiati, come Dargen le costringe a rispiegare.

La manche Hype inizia con Linda che canta con Waves di Dean Lewis. Dopo qualche critica di Rkomi più rivolta alle assegnazioni di Fedez che ad altro, tocca ai Tropea con Qualcosa di grande, successo del 1999/2000 targato Lunapop.

Standing ovation con commozione compresa da parte dell’artista, per Teorema nella versione di Beatrice Quinta. Si passa agli Omini con Song 2 dei Blur. Accesa discussione tra Fedez e Rkomi. Il secondo critica agli Omini di sembrare una cover band, termine utilizzato già da Dargen, Fedez non ci sta e sbotta. Dal pubblico arriva anche l’insulto della tifoseria ominesca verso Mirko.

Chudono i Santi Francesi con When you were young dei The Killers.

Chiusa la manche arriva il verdetto. Vanno in finale i Santi Francesi, Linda e Beatrice Quinta. My generations dei Who per gli Omini e Asilo republic di Vasco Rossi per i Tropea sono le ultime esibizioni prima di conoscere chi sono i quarti finalisti.

Ambra elimina Omini, Fedez i Tropea, Dargen sceglie gli Omini e così fa anche Rkomi. I Tropea arrivano in finale a sorpresa dopo aver superato più ballottaggi che automobili sulla sinistra.

Sono quindi ufficialmente in finale a X Factor, con Fedez non molto contento che avrebbe preferito il tilt da parte dei suoi colleghi con conseguente scelta del pubblico, un concorrente per ogni giudice:

Beatrice Quinta

Linda

Santi Francesi

Tropea

Nell Hot Factor Fedez si infuria sull’argomento tilt:

“Per me a un passa dalla finale deve scegliere il pubblico e invece il pubblico non ha deciso una beata minxxxa. Ti avevo detto (rivolgendosi a Dargen .Ndr), Mirko vota gli Omini, se vuoi andare al tilt vota i Tropea, mi hai detto di sì e hai fatto il contrato. Ed io che vengo definito fine stratega invece me la sono presa in quel posto.“

Ambra gli risponde, essendo stata chiamata i causa (fu lei a chiedere il tilt in un ballottaggio tra due suoi artisti):

“Fede bisogna anche saper perdere… io ho perso più concorrenti e non mi sono mai incazzata con nessuno… per me si deve accettare e si deve dare questo esempio… se deve decidere il pubblico ad un passo dalla finale, noi che ci facciamo qua?“

