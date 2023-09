X Factor nella seconda puntata di audizioni da Giuni Russo a Gino Paoli

X Factor audizioni le anticipazioni della seconda puntata del talent show di Sky in onda giovedì 21 settembre.

Sono tanti i talenti interessanti che abbiamo iniziato a conoscere nella prima puntata di audizioni del programma che vede alla guida Francesca Michielin.

Dai misterioso Animaux Formidables all’intensa Angelica Bove, da Edoardo Brogi fino al giovane Andrea Settembre. Saranno solo in dodici però ad accedere alla fase dei live.

E per conoscerli tutti ci sono ancora diversi appuntamenti tra cui ancora due puntate di auditions, quella del 21 settembre e quella del 28. Cosa ci aspetta nella seconda puntata dello show? Andiamo a scoprire qualche anticipazione.

X Factor seconda puntata audizioni anticipazioni

Tra le esibizioni che i giudici del programma, Ambra, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, ci saranno qualcuno che riproporrà un classico di Gino Paoli in chiave elettronica e ancora una commovente esibizione sulle note di un brano della mai troppo ricordato Giuni Russo, “L’addio” scritto da Franco Battiato.

E poi ovviamente tanti artisti pronti a cimentarsi con la musica internazionale come “Heroes” dei Pixies e ancora chi twerka con il suo corpo di ballo e chi si esibisce… in pigiama.

Spazio anche al buon Fedez che metterà in mostra la sua conoscenza dello spagnolo, appreso grazie alla tata dei figli Leone e Vittoria.

L’appuntamento è quindi in prima serata, dalle 21:15, il 21 settembre su Sky Uno, in streaming su NOW e, il mercoledì successivo, in chiaro su TV8.

Giovedì 28 settembre appuntamento con la terza puntata di audition prima delle due settimane di Bootcamp e degli home visit del 19 ottobre che ci porteranno direttamente ai live in partenza il 26 ottobre.