X Factor 2021: tornano le cover. Ecco le assegnazioni della seconda puntata dei live

X Factor 2021 assegnazioni seconda puntata live.

Il debutto dei live del programma avvenuto giovedì 28 ottobre ha totalizzato ottimi riscontri.

L’esordio su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato 1 milione 190mila spettatori medi con una share complessiva del 5,6%.

Numeri altissimi sui social: 394.582 interazioni totali che hanno permesso a X Factor 2021 di posizionarsi al primo posto degli eventi televisivi non sportivi.

L’hashtag ufficiale #XF2021 è stato per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide durante la messa in onda; nella classifica dei TT Italia, invece, vi è rimasto – quasi sempre al primo posto.

E dopo una prima puntata completamente dedicata ai 12 inediti dei ragazzi, già disponibili sulle piattaforme digitali nella compilation X Factor Mixtape Vol.2, nel secondo live gli artisti in gara dovranno iniziare a cimentarsi con le cover.

LA SQUADRA DI EMMA

Emma Marrone ha deciso di assegnare un brano di Vasco Rossi al suo cavallo di razza, gIANMARIA… Jenny è pazza.

Un brano iconico della mai troppo ricordata Gabriella Ferri è invece il brano con cui dovrà cimentarsi Vale LP… Dove sta Zazà.

Infine per la sua band, Le Endrigo, una scelta che particolarissima che vuole essere un omaggio ad un’altra grande dello spettacolo italiano, la regina di recente scomparsa, Raffaella Carrà. Il brano scelto è A far l’amore comincia tu.

LA SQUADRA DI MIKA

Per la piccola della sua squadra, Nika Paris, il giudice Mika ha scelto un brano della cantautrice francese Jain, Come.

Per la sua band, i Westfalia, la canzone scelta è invece Hey Ya! degli Outkast. Infine per Fellow Mika ha deciso di proseguire sulla strada della lingua inglese, come per il suo inedito, Fire (brano presentato tra l’altro in gara a Castrocaro 2020). Il brano scelto è Sign of the times di Harry Styles.

LA SQUADRA DI MANUEL AGNELLI

In arrivo

LA SQUADRA DI HELL RATON

In arrivo