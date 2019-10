X Factor 2019 Live. Domani sera, Giovedì 31 ottobre, andrà in onda a partire dalle 21.15 su Sky e NOW TV la seconda puntata dei live di X Factor. Puntata che vedrà il ritorno sul palco di una realtà musicale lanciata proprio dal programma e un ospite internazionale.

La scorsa settimana il neo giudice Sfera Ebbasta ha perso il suo primo concorrente della squadra Under Donne, la giovane Mariam Rouass. Il giudice commentando quanto accaduto ha ricordato sulle proprie pagine social che il pubblico deve votare per i ragazzi in gara e non contro di lui.

Domani X Factor Live andrà avanti e assisteremo ad una nuova eliminazione nel programma condotto da Alessandro Cattelan.

L’opening questa settimana sarà all’insegna del Green: da sempre X Factor è sensibile ai temi legati all’ambiente e al rispetto della natura e del pianeta.

Anche Intesa San Paolo, main partner del programma, ha deciso di sposare questa causa con l’iniziativa Sounds Green. L’albero è vita, che ha ideato in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane.

X FACTOR 2019 LIVE GLI OSPiti

L’ospite internazionale della puntata apparirà già all’inizio della stessa. Si tratta du Lewis Capaldi, artista al debutto sul palco di X Factor, che interpreterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved, inno dell’amore universale.

L’artista rivelazione scozzese con il suo album di debutto, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto dell’Europa.

A X Factor arriva fresco del primo posto nella classifica americana e presenterà il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.

Ospiti del programma saranno anche i MÅNESKIN. Per loro si tratta di un ritorno sul palco dove è iniziato il successo da record.

La band romana si esibirà sulle note di Le Parole Lontane, singolo già certificato disco d’oro. La band ad oggi ha conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e totalizzato 230 milioni di stream su Spotify, collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 66 date sold out in Italia e in Europa..

DOVE VEDERE X FACTOR

La sfida tra i concorrenti ancora in gara sarà visibile giovedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Sarà quindi sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Il mercoledì in prima serata andrà in onda in chiaro su TV8.

Dopo lo show secondo appuntamento anche per EXTRA FACTOR.

Tutti i giorni alle 19.35 invece appuntamento con X FACTOR DAILY, presentato da Luna Melis mentre ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, X FACTOR WEEKLY, striscia che ripercorre i momenti salienti della settimana mostrando il primo concerto live dell’eliminato.