Wrongonyou nell’EP Radici “Ho scelto di continuare a scoprirmi, analizzarmi, accettarmi di più”

Wrongonyou ha lanciato pochi giorni fa il suo ultimo singolo “Non esisto più” che sarà uno dei tasselli del nuovo EP.

Il brano insieme all’altro singolo “Il diavolo non deve sapere” fa parte dell’EP “Radici”, disponibile da venerdì 6 ottobre e distribuito da ADA Music Italy.

“Radici” è un ritorno alle origini, alla sinergia tra un sound di respiro internazionale e la voce di Wrongonyou.

Il cantautore romano ha composto, arrangiato, registrato tutte le parti e gli strumenti, curando la produzione in prima persona insieme a Francesco Coletti.

Wrongonyou torna a due anni di distanza dall’album “Sono io”. L’EP è un intimo e introspettivo viaggio che esplora il rapporto del cantautore con se stesso, nato da un periodo di ritiro e riflessione, che presenta così:

“Radici parla di me nel modo più sincero possibile, nei testi e nel sound. Registrare un EP indipendente auto-prodotto mi ha dato massima libertà di sperimentare.

Dentro questo EP ho messo il Wrongonyou che non sentivo dai tempi del primo disco.

Ho scelto di continuare a scoprirmi, analizzarmi, accettarmi di più. È stato liberatorio e terapeutico, nella musica e nelle parole. Dedicato a mio figlio e a chi cerca di volersi sempre più bene, ogni giorno”

Wrongonyou – Radici (Tracklist)

1. Il diavolo non deve sapere

2. Non esisto più

3. Luna

4. No grazie ho smesso