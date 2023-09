WRONGONYOU: Non esisto più è “Un’introspezione personale di come vivo gli attacchi d’ansia”

Wrongonyou ha lanciato il nuovo singolo “Non esisto più”.

Il brano è disponibile dal 15 settembre e distribuito da ADA Music Italy ed anticipa il nuovo EP “Radici”, in uscita il 6 ottobre, realizzato integralmente in Sardegna.

Wrongonyou ha composto, arrangiato, registrato tutte le parti e gli strumenti, curando la produzione in prima persona insieme a Francesco Coletti.

Wrongonyou torna a distanza di due anni dall’ultimo album “Solo noi”, pubblicato nel 2021, ma questa volta in una veste diversa e rinnovata e completamente indipendente.

“Non esisto più” segue a “Il diavolo non deve sapere”, disponibile dallo scorso luglio.

I brani sono due tasselli di un progetto che rappresenta un ritorno alle origini, in cui la sinergia tra il sound internazionale e la voce si Wrongonyou sono stati il pass per salire sui palchi dei più importanti festival europei e al SXSW (South by Southwest) negli USA.

Wrongonyou – “Non esisto più”

“Non esisto più” e l’EP “Radici” in generale, sono un intimo e introspettivo viaggio che esplora il rapporto del cantautore con se stesso, nato da un periodo di ritiro e riflessione.

“Questa canzone è un modo per raccontare come mi vedo da dentro. Un’introspezione personale di come vivo gli attacchi d’ansia, che ormai convivono con me da anni. Un’autoanalisi che mi aiuta in qualche modo ad esorcizzare il tutto. Ho sempre pensato che essere onesto nelle canzoni sia fondamentale e quindi ho deciso di parlare di me, la persona che meglio sto imparando a conoscere”

CREDITI “Non esisto più”

Scritto e composto da: Marco Zitelli, Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari

Prodotto da: COLETTI, Wrongonyou

Edizioni: Warner Chappel