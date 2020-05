wLOG con “Naftalina” racconta le conseguenze di rapporti facili ed effimeri

Si chiama Naftalina il nuovo singolo di wLOG, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 22 maggio 2020. Il brano racconta i sentimenti, ed anche le delusioni, di chi vive rapporti facili ed effimeri.

Nel parlare del brano, wLOG spiega che Naftalina è “la storia di un cuore amante che si spezza, un sentimento claustrofobico chiuso in un cassetto nascosto dal mondo. Come la naftalina, che nasce per proteggere ma che può essere anche tossica, anche i rapporti effimeri e apparentemente facili da gestire possono avere un effetto collaterale“. Il cantante milanese prosegue: “Scegliere di proporsi come svago e leggera via di fuga ad una persona già innamorata può essere molto pericoloso. È la fotografia di ciò che rimane dopo che si è regalato il proprio corpo per ego o per proiezione verso un modello stereotipato“.

wLOG propone una riflessione sugli effetti collaterali, e magari anche inaspettati, legati a questo tipo di relazioni. “Nel brano gli incontri diventano elemento di solo e semplice svago per chi torna in coppia veicolandone gli aspetti perversi mentre al contrario sono un elemento di grande delusione e sofferenze per chi, fuori dal cliché prestabilito, si innamora inaspettatamente“. Per il cantante, “rimane l’impossibilità di esternare le proprie pulsioni e la necessità di uscire da un certo ruolo. Tempo perso per un cuore che non può esternare la propria delusione, ma deve ostentare forza e sicurezza“.

wLOG ha esordito come solista nel 2018. La sua musica si muove tra prog, punk, elettronica, indie e pop. Il suo sound è stato definito “switch pop“, per descrivere un groove familiare ma allo stesso tempo lontano da ciò che si è abituati ad ascoltare. In Naftalina l’artista milanese ha cercato di mantenere il suo suono: da un lato, si è basato su metrica e melodia; dall’altro, ha completato la base elettronica con chitarra elettrica e basso.

Naftalina segue all’uscita dei singoli Un colpo solo e Indiani d’America. il brano anticipa l’Ep di wLOG di prossima uscita.