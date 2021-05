Willie Peyote Tour dopo Sanremo è pronto a tornare in tour nell’estate 2021

Willie Peyote Tour… dopo il debutto Sanremese il cantautore è pronto a tornare live quest’estate con un Tourdegradabile.

Willie e la sua band infatti sono già pronti per ripartire live andando anche a recuperare alcuni appuntamenti messi in stand by a causa della pandemia nell’Io Degradabile Tour.

Nei live, organizzati da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Danny Bronzini (chitarra), Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantautore torinese.

Willie Peyote tour

A seguire i primi appuntamenti confermati del MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE. Al momento il calendario è in aggiornamento e nuovi appuntamenti verranno aggiunti:

19 giugno 2021 – CESENA – Rocca Malatestiana – Acieloaperto – SOLD OUT (recupero concerto del 20 giugno 2020)

(recupero concerto del 20 giugno 2020) 01 luglio 2021 – BOLOGNA – Parco Caserme Rosse – Sequoie Music Park (recupero concerto del 2 luglio 2020)

10 luglio 2021 – GENOVA – Porto Antico (recupero concerto del 6 luglio 2020)

18 luglio – CERVINIA (AO) – Lago Goillet – Musicastelle – NUOVA DATA

23 luglio 2021 – BRESCIA – Arena Campo Marte (recupero concerto del 17 aprile 2021 al Brixia Forum di Brescia)

05 agosto 2021 – GRADO (GO) – Parco Delle Rose – NUOVA DATA

20 agosto 2021 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Arena del Mare – Terrasound – NUOVA DATA

24 agosto 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica (recupero della data inizialmente prevista il 21 luglio 2020 e poi posticipata al 16 luglio 2021 al Rock in Roma, Ippodromo della Capannelle)

26 agosto 2021 – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace – NoSound Urban Fest – NUOVA DATA

27 agosto 2021 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Festival – NUOVA DATA

02 settembre 2021 – PRATO – Piazza Duomo – Prato è Spettacolo (recupero concerto del 2 settembre 2020)

Per la data prevista al Locus Festival a Locorotondo (BR) il 7 agosto 2021 (recupero del 1 agosto 2020) arriveranno notizie sui social dell’artista entro il 20 maggio 2021.

Non sarà invece possibile recuperare le date previste per il 18 giugno a Padova (Sherwood Festival), per il 29 luglio a Napoli (Arena Flegrea) e per il 19 agosto a Cinquale, MS (Arena della Versilia).

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date. Per tutti i dettagli in merito ai biglietti (compresi i rimborsi per le tre date annullate) è possibile consultare il sito www.magellanoconcerti.it.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

