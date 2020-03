Willie Peyote Live 2020: rinviati ad aprile i concerti di Milano e Bologna

In seguito al nuovo decreto governativo, le date dei Milano e Bologna del Willie Peyote Live 2020 sono state posticipate ad aprile.

Si tratta di una misura necessaria alla luce degli avvenimenti ormai noti e alle disposizioni governative (ne abbiamo parlato Qui). Per questo motivo le date di Milano e Bologna previste per il 4, 5, 7 e 8 marzo sono spostate ad aprile.

Le tappe di Roma e Firenze, previste rispettivamente il 12 marzo e il 13 marzo rimangono invariate.

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo, sperando che ci fossero sviluppi diversi, ma alla fine anche noi ci vediamo costretti ad annunciare che le date di Milano e Bologna vengono spostate di circa un mese, ad Aprile, nel rispetto delle delibere regionali prorogate fino al 9 marzo.

I biglietti di questi 4 concerti restano validi per le nuove date ed è volendo possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it L’invito è sempre quello di seguire solo le indicazioni dei canali ufficiali.”

Questo il messaggio che Willie Peyote ha pubblicato sui social.

WILLIE PEYOTE LIVE 2020

Queste le nuove date Willie Peyote Live 2020, organizzato da Magellano Concerti, che sostituiscono le precedenti:

06 e 07 aprile @ Alcatraz, Milano

14 e 15 aprile @ Estragon, Bologna

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date:

Biglietti del 4 marzo validi per il 6 aprile all’Alcatraz

Biglietti del 5 marzo validi per il 7 aprile all’Alcatraz

Biglietti del 7 marzo validi per il 14 aprile all’Estragon

Biglietti dell’8 marzo validi per il 15 aprile all’Estragon

Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it.

