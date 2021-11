Willie Peyote: dal 2 febbraio il tour 2022. Date e biglietti.

Willie Peyote sarà in tour dal 2 febbraio 2022.

Si comincerà con il sold out di Roma.

Per i concerti, organizzati da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico

Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

Questi gli appuntamenti confermati.

WILLIE PEYOTE – TOUR 2022

2 febbraio 2022 ROMA Atlantico Live SOLD OUT

3 febbraio 2022 FIRENZE Tuscany Hall SOLD OUT

5 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

6 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

8 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT

9 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT

18 febbraio 2022 VENARIA (TO) Teatro Della Concordia

19 febbraio 2022 VENARIA (TO) Teatro Della Concordia nuova data

Foto: Chiara Mirelli

