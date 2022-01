Rimandato il tour di Willie Peyote. Prima delle nuove date arriverà un album di inediti

Willie Peyote nuovo album in arrivo in attesa del recupero dei live.

Dal 28 gennaio fino a fine febbraio Willie Peyote sarebbe dovuto essere in tour in giro per l’Italia con una serie di date organizzate da Magellano Concerti. Purtroppo però i decreti a seguito dell’attuale situazione pandemica hanno costretto alla cancellazione delle date in attesa di sapere quando queste saranno recuperate.

Queste le parole, cariche di amarezza, con cui l’artista ha dato l’annuncio ai suoi fan nei giorni scorsi…

Davanti c’è il vuoto.

Inutile tergiversare ancora, ho provato ad aspettare finché si è potuto ma non ha davvero più senso. 𝗜 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼.

Stiamo già lavorando alacremente per dirvi quanto prima quando verranno recuperati. Quello che è certo è che i biglietti già acquisitati resteranno validi per le nuove date. Per maggiori info c’è il sito di Magellano Concerti.

Willie Peyote nuovo album

Willie però in tutto questo tempo non è stato di certo con le mani e infatti un nuovo album è già pronto e sicuramente uscirà in questo 2022, prima delle nuove date live…

Per riempire il vuoto che ci si para davanti però posso dirvi con una discreta emozione che abbiamo praticamente un 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 in mano. La data di uscita non è ancora battezzata ma sarà sicuramente prima di rivederci live così avremo anche qualcosa di nuovo da cantare.

Il post dell’artista, discograficamente lontano dalle scene con un album da ottobre del 2019, mese in cui uscì il primo album con Virgin Records, Iodegradabile (a cui ha fatto seguito lo scorso anno il debutto a Sanremo con un brano inedito), si chiude con un’esortazione nei confronti del suo pubblico… quello a non abbandonare la musica.

Lo so regaz, è un periodo del caxxo e sta storia dei live sembra una barzelletta tragicomica, sono il primo ad accusare profondamente ma, per dirla con una citazione: 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲𝘃𝗶.

Ad maiora.

Foto di Nose Barchi