21 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
21 Ottobre 2025

“Dovrei pensarti di più”: Werdn affronta il dolore con lucidità nel nuovo EP

Seconda parte del progetto iniziato con l'EP "Dovrei pensarti di meno"

News
Werdn presenta il nuovo EP Dovrei pensarti di più (2025)
Filippo Damagio, in arte Werdn, pubblica con Meraki (distribuzione Believe) il suo nuovo EP, Dovrei pensarti di più.

Werdn, nasce a Milano nel 2001 e. dopo un periodo vissuto a Barcellona si avvicina al rap e al freestyle entrando nel collettivo Poyo House con cui inizia a pubblicare i primi brani.

Nel 2023 lancia il primo EP da solista, Diciannove, e nel 2024 collabora con il produttore Sbale nell’EP Paradise Garage esplorando sonorità UK Garage e atmosfere elettroniche.

Nel 2025, con i due progetti gemelli Dovrei pensarti di meno e Dovrei pensarti di più, racconta due fasi opposte di una storia d’amore e della crescita personale: la fuga e la comprensione. Due lavori che preparano la strada al primo album, attualmente in lavorazione.

Copertina dell’EP “Dovrei pensarti di più” di Werdn, in uscita il 24 ottobre 2025

Il nuovo ep di werdn

Se il precedente EP parlava di distacco, in Dovrei pensarti di più arriva la consapevolezza: non si scappa più dal dolore, lo si attraversa. La malinconia resta, ma diventa strumento di rinascita, un modo per trasformare la fragilità in nuova identità.

Un progetto composto da brani crudi, diretti e viscerali, dove la malinconia non svanisce ma si trasforma in una forza che convive con immagini leggere, quasi infantili, che amplificano per contrasto la brutalità emotiva dei testi.

Il tutto su sonorità, ancorate a un pop elettronico visivo e contemporaneo..

La focus track Dovevo pensarti di più è il manifesto del nuovo progetto. Il brano racconta la fine della negazione: un viaggio tra rimpianti, autocritica e accettazione. Le sonorità pop ed elettroniche – cifra distintiva di Werdn – si fondono con testi diretti e immagini quotidiane, dove la nostalgia si trasforma in forza. Non è più un racconto di perdita, ma di maturità.

