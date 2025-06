Wepro esplora la libertà dell’amore con il nuovo brano “Tu mi fai wao”

Tu mi fai wao è il nuovo singolo di Wepro (all’anagrafe, Marco Castelluzzo), disponibile negli store digitali dal 13 giugno 2025. Il brano segue all’inedito Sexy, rilasciato a maggio di quest’anno; e anticipa la pubblicazione del disco Music for rapine, prevista per l’autunno.

Tu mi fai wao rappresenta un capitolo importante del percorso musicale di Wepro ed anche del lavoro discografico in uscita. La canzone incarna perfettamente lo spirito del progetto, caratterizzato da libertà espressiva, contaminazione e irriverenza. Il brano parla di una relazione non convenzionale, con una ragazza bisessuale. Questo legame che, come tutte le cose che si conoscono poco, inizialmente spaventa, si rivela un’autentica scoperta: consente di esplorare la libertà, la fluidità e l’affetto fuori dagli schemi.

Tu mi fai wao (Sumo Records / distr. Ada Music Italy) ha un testo diretto e ironico. L’invito è a lasciarsi travolgere con semplicità da ciò che disorienta, senza irrigidirsi nel bisogno di capire tutto subito.

Sotto l’aspetto musicale, il brano si muove tra elettronica e rock. Questa caratteristica è sottolineata da Wepro nel presentare la canzone: “Dal punto di vista sonoro, credo di aver raggiunto un traguardo che sognavo da tempo: un mix autentico e bilanciato tra elettronica e rock. La musica è viva – niente strumenti digitali, solo synth analogici reali, tangibili. La traccia si muove con naturalezza dall’indie rock alla techno, in un flusso che per me è davvero emozionante. Mi lascio completamente trasportare da questo viaggio sonoro, e ne esco ogni volta avvolto, coinvolto, presente”.

Musica e testo di Tu mi fai wao sono di Wepro. Il brano è prodotto dallo stesso cantautore, insieme a Marco Mantovani e Matteo Costanzo.

“Tu mi fai wao”, il testo

È bisex non mi fa capire un c***o

Un testo che non comprendo

Ma in lei non rivedo il mostro

Perché è leggera come quello che voglio

Chi Chi

Sei sei

Tu tu

Mi mi

Fai fai

Wao wao

Mi ricordi io chi ero

Ma mai

Tu mi ricordi che

Io non ho

bisogno di te

Ma anche se

Nel Club

C’è tanto rumore

Io voglio il tuo nome

Voglio solo te, ye ye ye

Nel Club

c’è tanto rumore

Fra tutte le persone

Voglio solo te, ye ye

Tu mi fai, mi fai

Tu mi fai, mi fai

WAO

Dico

Spiegami la vita in un sorso

Lei dice cose del tipo

“Sei già serio con le persone

Quindi non farlo in una canzone”

Muore

tutto

Muore

Se provo a spiegarti amore

Sei già tutte le parole

Anche se non ho bisogno di te

Giuro che

Nel Club

C’è tanto rumore

Ma io voglio il tuo nome

Voglio solo te, ye ye ye

Nel Club

C’è tanto rumore

Fra tutte le persone

Voglio solo te, ye ye

Tu mi fai, mi fai Tu mi fai, mi fai

Tu mi fai, mi fai Tu mi fai, mi fai

WAO

(È bisex non mi fa capire un c***o)