Wax presenta la parte più difficile della sua vita nell’inedito “Storie”

Wax Storie testo e significato del nuovo inedito del cantante presentato per la prima volta nella gara di canto giudicata da Emma Marrone domenica l’11 dicembre 2022 ad Amici di Maria De Filippi.

Ad Emma il brano è piaciuto molto in quanto ha sentito l’esigenza di raccontare qualcosa di persona con un linguaggio personale.

Wax storie significato del brano

Quando ha presentato per la prima volta il brano il ragazzo ha spiegato che è difficile per lui cantare questo brano perché alcune storie sono molto personali. Il pezzo racconta infatti molti momenti della vita del ragazzo compreso il complesso rapporto col padre e le violenze subite dalla madre

Wax storie testo

Ma le storie che racconterò

ci sarai te, la mia casa, il mio quartiere

un po’

fai le storie per un livido

sei stata tu a farmi più male, non lo sai

non faccio storie sui social o con lei

o solo delle storie che dimenticare vorrei

tipo mia madre a terra, mio padre con il vino

mio amico non ha smesso fino all’ultimo respiro

E voglio starci fuori tanto

è spettacolare, quasi un film

se ne è andata non mento, ho pianto

vorrei tanto che lei fosse qui con me

Ma le storie che racconterò

ci sarai te, la mia casa, il mio quartiere

un po’

fai le storie per un livido

sei stata tu a farmi più male, non lo sai

Ma le storie che racconterò

ci sarai te, la mia casa, il mio quartiere

un po’

fai le storie per un livido

sei stata tu a farmi più male, non lo sai

Non faccio storie vado avanti

m’immagino sul Rover con i guanti

son povero di money come tanti

ho le mani occupate dal lavoro infatti

rondini, rondini fischiano

con i passi e i freni dell’auto

in camera

quell’ansia mi ingoia

mi ingoia di scatto

creo io la mia storia

la storia non mi crea affato