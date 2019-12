La scena urban italiana e anglosassone, in particolare inglese, è sempre più vicina. L’ultimo esempio è l’uscita di Plans, il nuovo singolo del giovane Warez, che per l’occasione ha coinvolto il rapper londinese Romzy.

Il brano è stato prodotto da Yazee e nasce dalla stima che lega i due artisti.

Romzy si è recato a Milano durante la Fashion Week per una performance live al Garden Party di Milano. Il diciottenne inglese ha deciso di conoscere e collaborare con Warez, colpito dalle sue due hits Skills (presente nella colonna sonora della serie Netflix Baby) e Casa free? (prodotta da tha Supreme e con il featuring di Nitro).

Warez e Romzy si sono dati appuntamento il giorno dopo il live milanese nello studio di Yazee e in poche ore hanno concepito il brano Plans. Una sintonia che è stata evidente fin da subito. Ognuno ha portato in Plans le proprie peculiarità, partendo dalla lingua. Italiano e inglese si fondono in un mix urban contemporaneo che si può definire come un interessante contaminazione tra diversi generi.

WAREZ E ROMZY

Romzy è nato nel South East ed è di origine giamaicana. Warez, il cui vero nome è Davide Lombardi, è milanese ed è noto ai suoi supporter come ninja per la sua passione per la cultura dell’Estremo Oriente.

A marzo 2019 è uscito su etichetta Polydor / Universal Music il singolo Italia, Double dragon, a cui è seguito a maggio IPhone EX, brano che ironizza sulla generazione smartphone (Ne abbiamo parlato Qui e Qui).