VokalFest 2025: svelati gli ospiti e il programma della tredicesima edizione

Sabato 8 novembre e domenica 9 novembre allo Spazio Rossellini di Roma torna il consueto appuntamento con il Vokalfest: il festival, ormai alla sua tredicesima edizione, diretto da Dodo Versino (Decanto) e ideato e organizzato insieme a Davide Dose (Do7 Factory), che fa della voce la protagonista di una maratona sonora che attraversa generi, culture e tempi.

Antico, naturale e istintivo, il canto è infatti nato insieme alla capacità umana di esprimersi e comunicare. Di fatto, prima ancora di parlare, l’uomo cantava, imitava suoni e dialogava con il mondo.

Dal battito delle mani ai colpi sul petto, il corpo stesso diventava uno strumento ritmico, tracciando le prime forme musicali della storia.

Ed è proprio da questa radice comune che nasce il VokalFest, che quest’anno vanta ospiti di assoluto rilievo, come i Neri per Caso e gli Oblivion, e si propone di celebrare la polifonia vocale e la musica a cappella come linguaggio universale, capace di unire differenze e generare armonie condivise.

In programma, dunque, due giornate di concerti, ma anche di talk e laboratori aperti al pubblico, con l’obiettivo di esplorare la voce nelle sue molteplici declinazioni: il respiro profondo del gospel, che nasce come preghiera collettiva e si trasforma in energia liberatoria; la precisione e la coralità della polifonia, che intreccia le voci in architetture perfette; la libertà istintiva del beatboxing, che trasforma la bocca in uno strumento percussivo; la spiritualità sospesa dei canti gregoriani e la vitalità contaminata del pop e del rock, dove la voce diventa racconto, emozione e corpo.

VOKALFEST 2025: GLI OSPITI E IL PROGRAMMA

I protagonisti di questa edizione del VokalFest saranno alcune tra le formazioni più rappresentative della scena vocale nostrana.

Si parte, dunque, l’8 novembre con i Neri per Caso e l’Anonima Armonisti, che con la sua ironia e raffinatezza armonica guida da anni la musica vocale capitolina.

Il 9 novembre sarà invece la giornata della celebrazione collettiva, con le incursioni teatrali e vocali degli Oblivion e la ricerca ritmica e urbana dei Rebel Bit, che uniscono voce ed elettronica.

Ma non è tutto! Tra le varie formazioni che animeranno il Festival ci sarà infatti il gospel del Tibur Community Gospel Choir, diretto da Gianluigi Zucchi, e la musica popolare delle varie regioni italiane, rappresentate da: il Coro Cantering, diretto da Dodo Versino; il coro dei giovanissimi 4Joy di Savigliano da Cuneo, diretto da Dario Piumatti; il Coro Musicanova, diretto da Fabrizio Barchi; l’Har(d)Coro – il coro di Zalib, diretto da Nadya Borzak, e il dodicetto vocale del Minuscolo Spazio Vocale, diretto da Filippo Stefanelli.

VokalFest 2025 è realizzato nell’ambito del progetto Vokal Jubilee, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR – M1C3, Investimento 4.3 – Caput Mundi, e realizzato in collaborazione con SIAE.

