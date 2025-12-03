Voga: “Chi ama non dimentica” esprime l’identità dei due producer

I Voga pubblicano il loro primo album ufficiale, dal titolo Chi ama non dimentica. Il disco (Warner Records/Warner Music Italy) è disponibile negli store digitali e in streaming dal 5 dicembre 2025.

I due producer napoletani hanno pubblicato a ottobre il singolo Capricorno feat. CoCo e Kamy. Negli ultimi anni, hanno collaborato con artisti come Geolier e Luché. Adesso, sono pronti a mostrare la propria identità artistica. Chi ama non dimentica mostra la loro visione creativa e la loro cifra stilistica, caratterizzata da elementi urban, rap e R&B che si intrecciano con le radici napoletane.

Il disco nasce come un racconto autentico della storia dei Voga. E’ espressione di un percorso fatto di tappe, tentativi e scelte che hanno definito il loro percorso nell’industria musicale. I Voga sono un duo di artisti classe ’99, composto dal cantautore e produttore Rico (Enrico Esposito) e dal producer Sneik (Lorenzo Biscione). Pur provenendo da background musicali diversi, i due si sono incontrati al conservatorio (indirizzo musica elettronica); e nel 2019 decidono di lavorare insieme. Nel 2020, hanno pubblicato i primi singoli. Negli anni, diverse sono state le collaborazioni e le produzioni realizzate.

All’interno di Chi ama non dimentica, i Voga parlano molto della loro vita e della loro carriera, intrecciando episodi che hanno segnato il loro cammino fino a portarli dove sono oggi.

Il disco è uno spazio di riflessione ed espressione di consapevolezza, in cui momenti più introspettivi convivono con tracce che guardano con lucidità al percorso professionale fatto. Ogni brano disegna un quadro nitido dell’identità dei Voga, manifestando un’impronta sonora personale e riconoscibile.