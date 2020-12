E’ uscito per Formica Dischi con distribuzione Artist First Gandhi, il nuovo singolo di Vitto.

Vitto, il cui vero nome è Vittoria Tampucci, ha vent’anni, vive a Vinci e frequenta il primo anno nella facoltà di Mediazione linguistica a Firenze. Gandhi porta la sua firma e quella del cantautore Andrea Maestrelli, noto per aver pubblicato l’album nel 2015 E’ arrivato Remo e per aver vinto nel 2017 Area Sanremo con Non è Vero.

Il singolo è in rotazione in numerose emittenti radiofoniche, tra cui Radio 2 Indie ed è entrata anche in alcune delle più importanti playlist di Spotify Italia, tra cui Scuola Indie e New Music Friday.

“Gandhi racconta la storia di tutti noi. Gandhi sono le gambe che tremano, le parole che mancano, l’illusione di un amore totalizzante. Gandhi è poi tornare con i piedi per terra e vedere la realtà per quella che è. Chissà cosa saremo da grandi. Chissà se ci sarai.

Chissà se saremo diventati un po’ più Gandhi

(oppure no)”.

Queste le parole di Vitto per descrivere il nuovo singolo.

VITTO

Vitto ha iniziato a cantare da piccolissima e all’età di dodici anni si è iscritta ad una scuola di canto.

Negli ultimi anni si è esibita su vari palchi. Le esperienze più importanti sono state per lei la finale di Castrocaro nel 2016 e la partecipazione a The Voice of Italy nel 2019. Nello stesso anno è entrata a far parte del roaster di Formica dischi.

Nel 2019 con il brano Illusione di una notte ha conquistato il Premio Radiofonico Grazia Bernini durante il Premio Valentina Giovagnini che si è svolto a Pozzo Della Chiana.

Foto di Valentina Sabino