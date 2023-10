Vita da Carlo 2, Verdone: “Sangiovanni ha recitato con grande coraggio”

Sangiovanni è la vera rivelazione di Vita da Carlo 2, la serie televisiva con protagonista il regista e attore Carlo Verdone, che è già disponibile su Paramount+.

“Non avrei mai pensato di essere qui, un giorno, accanto a Carlo Verdone”, ha esordito Sangiovanni in conferenza stampa. “Per me è stata un’esperienza incredibile e complessa al tempo stesso. Venivo da tutto un altro mondo e ci ho impiegato una settimana per adeguarmi a quest’altro tipo di pianeta. Se mi sono trovato così bene è perché ho trovato un clima molto accogliente sul set. Nessuno mi ha fatto mai sentire come ‘quello che viene dalla musica’ ma, al contrario, mi sono sentito parte di una famiglia”.

Alle sue parole si sono poi aggiunte quelle di Carlo Verdone: “Sangiovanni è stato una sorpresa! Al principio ero piuttosto dubbioso. Pensavo: ‘Ma questo ragazzo viene dall’altra parte del mondo, ovvero dalla musica. Sarà in grado – essendo così diverso da me, innanzitutto perché non romano – di interpretare un giovane Carlo Verdone?’

E invece Sangiovanni si è comportato non bene, ma benissimo. Ha preso le misure durante la prima settimana e poi, a un certo punto, si è completamente adeguato ai nostri ritmi ed ha messo in campo se stesso. Non si è fatto tanti problemi e ha recitato con grande coraggio, mettendo in campo le sue timidezze, i suoi silenzi, i suoi momenti di riflessione e anche le sue malinconie e le sue stranezze”.

Vita da Carlo 2, il debutto di Sangiovanni come attore

In Vita da Carlo 2 Sangiovanni interpreta se stesso. All’interno della serie l’ex allievo di canto di Amici di Maria De Filippi viene infatti chiamato dal produttore Ovidio Cantalupo, interpretato da Stefano Ambrogi, per vestire i panni di un giovane Carlo Verdone nel film che stanno per girare. La scelta, però, non ricade su di lui per motivi di merito, ma solo ed esclusivamente per il numero di follower che vanta sui social.

Carlo è dunque molto perplesso e vorrebbe dissuadere il ragazzo ad accettare, ma involontariamente lo motiva, raccontandogli come l’ansia – nel corso della sua carriera – sia stata un elemento chiave per fare la differenza e distinguersi dalla massa. E, alla fine, finisce pure per ricredersi!