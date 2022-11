Virginio, impegnato a registrare nuovi brani in spagnolo, unico artista italiano invitato ai Latin Grammy 2022

Come ben sapete nei giorni scorsi si è svolta a Las Vegas, con Laura Pausini nelle vesti di presentatrice, la cerimonia di premiazione dei Latin Grammy Awards 2022, i più prestigiosi premi della musica latina. Tra gli artisti invitati, unico italiano ad eccezione della presentatrice, era presente anche Virginio.

Il cantautore ha infatti iniziato da qualche tempo una carriera collaterale in Latino America (vedi qui), luogo che sta rispondendo con interesse alle melodie dell’artista. Anche per questo Virginio è stato praticamente l’unico artista italiano presente alla cerimonia dei Latin Grammy Awards nelle vesti di ospite (presente in quanto nominato per un premio anche Ruggero, ex Ruggero Pasquarelli di X Factor quarta edizione, diventato nel frattempo una vera super star in Latino America.

Qui sotto una foto del cantautore con Jennifer Lopez.

Del resto nel curriculum di Virginio ci sono anche brani firmati per importanti per star internazionali come Alex Ubago, Kylie Minogue e Laura Pausini. Quest’ultima ha anche permesso al cantautore di vincere un Latin Grammy nel 2018 come uno degli autori dell’Album Hazte Sentir, versione spagnola del disco Fatti sentire.

Ormai da un anno Virginio fa spola tra Miami, dove è in studio con importanti produttori, e Milano. Dopo l’uscita del primo singolo in spagnolo Mañana l’artista è ormai pronto per pubblicare nel 2023 il suo nuovo album. Il disco sarà adattato per la prima volta anche in lingua spagnola.

Del resto dopo aver infatti pubblicato in Italia quattro singoli, Rimani, Brava Gente, M’incanta e Non dirlo a nessuno, brano contenuto nel film omonimo, il cantautore sembra aver delineato una strada precisa nel disegno verso il nuovo Album in uscita in Italia.