Viola Valentino duetta con Francesco Serra in Questo pensiero d’amore

Dal 6 dicembre 2019 è in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Viola Valentino. Il brano si intitola Questo pensiero d’amore; ed è interpretato insieme al giovane cantautore Francesco Serra.

La canzone, scritta dallo stesso Serra con Barbara Monte, parla di un rapporto d’amore intenso e delle sue vicissitudini. In una relazione, a volte può succedere di litigare, ma dopo che ciò è accaduto, può succedere anche che l’amore torni più forte di prima, al di là delle paure e dei limiti. Si riesce a superare quel litigio e a far capire alla persona amata che è importante e che si desidera la sua felicità. Per il tema che tratta, Questo pensiero d’amore sembra nata per essere interpretata in duetto.

Viola Valentino ha confessato di essersi innamorata della voce di Francesco Serra, quando ha sentito la canzone. L’artista ha anche aggiunto: “Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso come Francesco Serra mi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”.

La stessa emozione si ritrova nelle parole che il cantautore ha usato commentando il duetto. “Sono onorato e felice che una grande artista e icona della musica italiana come Viola Valentino, della quale sono grande fan fin da piccolo” – ha detto Francesco Serra – “abbia accettato con entusiasmo di fare questo duetto con me”. Il cantautore ha poi sottolineato come la presenza di Viola Valentino abbia aggiunto “a questa canzone, grazie alla sua bellissima e speciale interpretazione, nuove, uniche e fantastiche emozioni!”. Infine, Serra ha rivelato che Questo pensiero d’amore “sarà sia nel mio prossimo album che in quello di Viola”.

In arrivo il nuovo album di Viola Valentino

La canzone segna il ritorno di Viola Valentino sulle scene musicali con un brano inedito, dopo alcuni anni. A febbraio 2019 è uscita la raccolta Le perle di Viola, che conteneva però nuove versioni dei maggiori successi della cantante. Bisogna invece risalire al 2017 per gli ultimi inediti di Viola Valentino: il disco Eterogenea Live 2016, oltre ai brani più famosi dell’artista, conteneva anche due pezzi nuovi, Ti amo troppo e Il suono dell’abbandono.

L’uscita del singolo Questo pensiero d’amore sembra anticipare la pubblicazione di un nuovo lavoro discografico della cantante. Novità in arrivo anche per Francesco Serra: il suo album dovrebbe arrivare nel 2020.

Questo pensiero d’amore, il video

Il duetto di Viola Valentino e Francesco Serra è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia di Serena Corvaglia e disponibile online dal 9 dicembre 2019. Protagonista femminile della clip è l’attrice Mia Anjeta Sengla, mentre l’interprete maschile è l’attore Alberto Baraghini. Ecco qui seguito il video di Questo pensiero d’amore.

Viola Valentino – Francesco Serra – Questo pensiero d’amore – Video