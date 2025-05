Ornella Vanoni si racconta senza filtri in “Vincente o perdente”, il nuovo libro scritto con Pacifico

Dal 6 maggio arriva in libreria Vincente o perdente, il nuovo libro firmato da Ornella Vanoni insieme a Pacifico.

Non un’autobiografia classica, ma un diario sentimentale che attraversa vita, malinconia e slanci di libertà. Una confessione sincera scritta in prima persona, come se fosse la voce stessa dell’artista a raccontarsi.

Ornella Vanoni e Pacifico: un libro confessione tra arte e vita

«È sempre stato il mio nome, Ornella. Ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno». Così si apre Vincente o perdente, pubblicato per La Nave di Teseo nella collana Oceani (pp. 176, 18 euro). Un libro che si fa racconto intimo, raccolto da Pacifico e restituito come un flusso di emozioni.

Un progetto che non segue la cronologia di un’autobiografia, ma si muove tra pensieri, malinconie, ironie, ferite e conquiste. C’è la fragilità e insieme la determinazione che hanno fatto di Ornella Vanoni una delle artiste più libere della nostra musica. L’amore, il dolore, lo humour e quella malinconia mai degradata in tristezza che è cifra del suo stile.

Presentazioni del libro vincente o perdente: ornella Vanoni e Pacifico incontrano il pubblico

Due le prime occasioni per incontrare l’autrice e Pacifico:

7 maggio – Milano – Libreria Mondadori Duomo – ore 18.00 (con Pacifico)

– Milano – Libreria Mondadori Duomo – ore 18.00 (con Pacifico) 16 maggio – Torino – Salone del Libro, Sala Rosa – ore 17.45 (con Pacifico)

Ornella Vanoni: la storia di una voce fuori da ogni tempo

Ornella Vanoni si iscrive all’Accademia d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano a metà anni ’50. L’incontro con Giorgio Strehler è decisivo: per lei crea le celebri “canzoni della mala”. A seguire l’amicizia con Gino Paoli e la scena cantautorale genovese.

Negli anni ’70 realizza La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria con Vinícius de Moraes e Toquinho. Negli anni ’80 lavora a New York con Herbie Hancock e Gil Evans. Ha collaborato, tra gli altri, con Fabrizio De André, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Mahmood, Carmen Consoli ed Elodie. È vincitrice del Premio Tenco (1981) e della Targa Tenco (1984).

Chi è Pacifico

Pacifico, nome d’arte di Luigi De Crescenzo, è cantautore, autore e scrittore. Ha scritto per i più grandi artisti italiani e pubblicato sei album da solista. Premiato con la Targa Tenco Opera Prima nel 2001 e per la Miglior Canzone nel 2015. Nel 2019 ha partecipato a Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Bungaro con Imparare ad amarsi.

Ha firmato colonne sonore per il cinema, portato in scena il monologo Boxe a Milano e pubblicato con La nave di Teseo due romanzi: Ti ho dato un bacio mentre dormivi e Io e la mia famiglia di barbari.