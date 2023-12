VillaBanks promette irriverenza per l’evento “San Valentino con il Doc”

Dopo l’uscita del suo album di inediti, VillaBanks ha pensato come sorprendere i fan nel 2024. E ha deciso di farlo annunciando un evento speciale: San Valentino con il Doc.

Da quattro anni ormai, San Valentino è per eccellenza il momento dell’anno in cui VillaBanks dà sfogo alla propria arte con la saga più bollente che ci sia. Per il 2024, l’artista ha promesso un live esclusivo e imperdibile. C’è da aspettarsi che VillaBanks si lascerà andare all’irriverenza più assoluta; e questo nuovo capitolo della saga sarà ancora più bollente dei precedenti.

San Valentino con il Doc è previsto per martedì 27 febbraio 2024 all’Alcatraz di Milano.

Il live sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo alcune delle tracce di “VillaBanks”. L’album, uscito a novembre scorso in formato fisico doppio LP e digitale, contiene 24 canzoni nelle quali l’artista racconta se stesso. Le tracce rappresentano un viaggio attraverso il percorso di crescita che è stata la carriera di VillaBanks finora; e vedono la presenza di colleghi e amici, con feat inediti (qui il nostro articolo).

I biglietti sono già in vendita su Ticketone e Mailticket. Oltre al ticket standard, è disponibile un numero limitato di special ticket (300) che garantisce l’accesso anticipato alla venue (40 minuti prima dell’apertura delle porte) e un gadget esclusivo (poster + fascia).

