VERDENA nei cinema italiani con il film-documentario X SEMPRE ASSENTI

Arriva nei cinema il film documentario dei Verdena X SEMPRE ASSENTI.

X SEMPRE ASSENTI, diretto da Francesco Fei, prodotto da Capitol Records Italy e Universal Music Italia e distribuito nelle sale da Lab 80 Film è stato presentato al Biografilm Festival di Bologna.

Il docu-film segue i Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di Volevo Magia, l’ultimo album in studio della band.

X SEMPRE ASSENTI racconta l’intimità dei protagonisti mostrando i due mondi dei musicisti, dal profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati in cui vivono alla dimensione dello studio di registrazione e del palco.

Il regista Francesco Fei racconta così la pellicola:

“Avevo la possibilità di raccontare i Verdena così come sono, senza filtri né atteggiamenti precostruiti, in un momento topico della loro carriera.

Era una trama perfetta per farne un film che raccontasse con un taglio fortemente cinematografico la vita di un gruppo potentissimo dal punto di vista musicale e umanamente diverso da tutti.

Sapevo che non sarebbe stata un’operazione semplice e tanto per cominciare ho deciso che l’unica maniera per non creare filtri tra noi era che durante le riprese ci fossi solo io. Perciò, con una metodologia che amo sempre di più usare nei miei documentari d’osservazione, le due camere, la fotografia e l’audio li ho gestiti totalmente da solo.

Grazie ai Verdena che, dopo anni che non ci vedevamo, mi hanno accolto come se il tempo non fosse passato e hanno aperto il loro mondo al mio sguardo, ‘X sempre assenti’ è diventato quello che volevo che fosse: un film, con una sua drammaturgia e uno taglio realistico e cinematografico al punto da essere un prodotto inedito e molto personale”