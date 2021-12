VENERUS: “Magica Musica Tour 2021”, il live album in uscita in vinile e digitale

Venerus, volto del nuovo cantautorato italiano, annuncia il live album Magica Musica Tour 2021.

L’album è uscito venerdì 17 dicembre in edizione vinile e digitale, ed è già disponibile per il preorder.

Il disco raccoglie i brani nell’arrangiamento che Venerus ha presentato durante il tour dell’estate 2021. L’artista milanese si è infatti esibito nelle principali città e in alcuni dei più importanti festival italiani.

La scelta delle canzoni da inserire nella raccolta nasce da un’attenta selezione della migliore versione live di ciascun pezzo, individuata tra le registrazioni delle oltre 30 date della tournée.

I brani attingono da Magica Musica, il primo album ufficiale di Venerus, uscito lo scorso febbraio, ma sono presenti anche alcune canzoni degli EP Love Anthem (tra cui il disco d’oro Love Anthem, No. 1) e A che punto è la notte.

Completano il live album infine due Jam inedite, esclusiva di Magica Musica Tour 2021.

Per Venerus non si tratta di una semplice trasposizione di un disco dallo studio al palco. Questo album è invece un vero e proprio esperimento unico in cui i brani originali sono stati trasformati ed evoluti.

L’intento è quello di provare a fermare nel tempo qualcosa di completamente libero come la musica dal vivo per regalare all’ascoltatore la testimonianza dell’esistenza di altri mondi e angoli di pensiero, in perfetta linea con l’immaginario dell’album e dell’artista.

Il giorno della release, venerdì 17 dicembre, l’etichetta Asian Fake aprirà le porte della sua sede per un evento speciale: un Inside Store, che permetterà ai fan di Venerus di incontrarlo e farsi firmare le copie di “Magica Musica Tour 2021”. L’evento è andato sold out in 24 ore dall’annuncio.

VENERUS, LA TRACKLIST DI MAGICA MUSICA

DISCO 1 – Lato A:

Appartamento

Forse ancora dorme

Sei acqua

DISCO 1 – Lato B:

Untitled (Jam 1 – Bologna)

Lucy

Altrove/Il fu Venerus

DISCO 2 – Lato A:

Solo dove vai tu

Fuori, fuori, fuori…

Untitled (Jam 2 – Bologna)

DISCO 2 – Lato B:

Love Anthem, No. 1

IoxTe

Luci