Vegas Jones Sballo Shallo feat. Salmo (prod. Andry The Hitmaker)

È uscito in digitale il nuovo Ep di Vegas Jones Giro Veloce, 7 tracce al confine tra rap e trap con 6 ospiti d’eccezione (ne abbiamo parlato Qui). In radio ora il singolo Sballo Shallo feat. Salmo, prodotto da Andry The Hitmaker.

“GIRO VELOCE è fuori e sta sfrecciando forte!”

Questo il messaggio postato da Vegas Jones in occasione dell’uscita dell’Ep.

VEGAS JONES SBALLO SHALLO FEAT. SALMO – TESTO

Prima avevo buchi nella pocket

Dai bulli prendevo botte

Ora faccio buchi alle porte

Mi butti, torno più forte

È uno sballo

È uno sballo

C’ho l’hoodie pieno di scorte

Nel caso si faccia notte

Sto caldo mi scioglie

Metto ghiaccio solo quando muoio

E mi shallo

Mi shallo

Te giuri, ti ho visto farlo troppe volte

E le spari ma non pallottole

Fra quanto sono grosse

Però ammetto che sei bravo

Come Michael vado morbide

E rimbalzo cibo good sul tavolo

È sempre Natale pure oggi la scatto

Passo felpato nelle vie come un vato

Molto agitato come avessi pippato

Visionario sono molto skillato

Sono un bianco in movimento un fottuto squalo

Prima avevo buchi nеlla pocket

Dai bulli prendevo bottе

Ora faccio buchi alle porte

Mi butti, torno più forte

È uno sballo

È uno sballo

C’ho l’hoodie pieno di scorte

Nel caso si faccia notte

Sto caldo mi scioglie

Metto ghiaccio solo quando muoio

E mi shallo

Mi shallo

Uh

Prima avevo buchi nelle scarpe

Era figo sentirmi lurido

Ora non giro coi miei simili voglio sentirmi unico

Ora che sono disponibile la gente poi pretende

Non gliene fotte se li aiuti non è mai riconoscente

Sono in shallo

Mi chiudo nella testa ho una trappola in cristallo

Anche senza pistole lo sanno che gli sparo

A questi rapperini glielo spingo nel c*lo

Che quando poi lo tiro fuori è un Mikado

BItch please, snitcha kiss me

Chiappe grosse tipo Alicia Keys

E così cagna che mi porta il frisbee

In Sardegna mica giro con i rich kids

Testa rossa come il tipo dei Limp Bizkit

Testa coda nuovo record nei registri

E fra, buco lo schermo fino all’occhio dei registi

Per il rap prendi Salmo come esempio

Col flow ti do uno schiaffo torni indietro nel tempo

Prima avevo buchi nella pocket

Dai bulli prendevo botte

Ora faccio buchi alle porte

Mi butti, torno più forte

È uno sballo

È uno sballo

C’ho l’hoodie pieno di scorte

Nel caso si faccia notte

Sto caldo mi scioglie

Metto ghiaccio solo quando muoio

E mi shallo

Mi shallo