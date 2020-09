Il 4 settembre è uscito l’album d’esordio di Vaz Te VT2M (Dogozilla Empire / Sony Music), un disco in cui il rapper genovese disegna una personale definizione del concetto di presente.

Il progetto discografico si caratterizza per la scelta di un produttore diverso per ogni brano e per featuring importanti. A fianco di Vaz Te appaiono di volta in volta artisti del calibro di Tedua, Izi, Drefgold, Bresh, Sav12 e Peppe Soks.

VT2M è stato anticipato dal singolo Benedetta feat. Izi (ne abbiamo parlato Qui), che ha posto le basi per un progetto musicalmente vario e nel quale non mancano riferimenti e sfumature.

L’immaginario di Vaz Te è molto legato al drill, un sottogenere della trap nato a Chicago, legato alla street life e all’atmosfera urbana contaminata da quella del mare.

Altra grande ispirazione viene dal mondo del calcio, con citazioni disseminate in diversi brani. Già il nome d’arte è in onore dell’attaccante portoghese Ricardo Vaz Tè che ha militato nel West Ham.

E’ appena uscito il nuovo videoclip del brano di Bresh Mai Brillo, nel quale appaiono anche Vaz Te e Disme.

VAZ TE VT2M – TRACKLIST

01. Giotto – Prod. Roofio

02. Big Dog feat. Drefgold & Bresh – Prod. Chris Nolan

03. Wsp – Prod. Evangelisti

04. Skillato – Prod. Garelli

05. Mowgli & Tarzan feat. Tedua – Prod. Chris Nolan

06. Dos Santos – Prod. Evangelisti

07. Beckham feat. Sav12 – Prod. Don Joe

08. Benedetta feat. Izi – Prod. Don Joe & David Ice

09. Risky Road feat. Peppe Soks – Prod. Janaz

10. S4TW – Prod. Closelisten