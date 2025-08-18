Vasco Rossi – I Magnifici 7 approda su Canale 5: ecco la scaletta dello speciale docufilm!

Questa sera, lunedì 18 agosto, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Vasco Rossi – I Magnifici 7: lo speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli e condotto da Claudio Amendola che racconta – e celebra – i sette concerti da record tenuti dal Blasco nazionale allo Stadio San Siro nell’estate 2024, con oltre 400.000 spettatori.

“Il popolo di Vasco Rossi è immenso e non lo abbandona mai. E se i suoi tour sono un susseguirsi di sold out epici – anche le date del 2026 sono andate esaurite subito – anche in televisione la fame del cantautore non si placa mai.

Ecco, allora, che dopo il successo della prima messa in onda, lunedì 18 agosto torna in prima serata su Canale 5 Vasco Rossi – I Magnifici 7”, si legge sui social del rocker di Zocca, che si definisce “la voce di chi non ha voce“.

E, se “la musica è una sostanza spirituale“, i suoi concerti sono un gigantesco rito collettivo!

