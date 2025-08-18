18 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
18 Agosto 2025

Vasco Rossi – I Magnifici 7 approda su Canale 5: ecco la scaletta dello speciale docufilm!

Lo speciale nasce per raccontare e celebrare i sette concerti da record del 2024 allo Stadio San Siro, con oltre 400.000 spettatori

News di Lorenza Ferraro
Vasco Rossi sul palco del concerto I Magnifici 7, in onda su Canale 5: scaletta completa.
Condividi su:

Questa sera, lunedì 18 agosto, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Vasco Rossi – I Magnifici 7: lo speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli e condotto da Claudio Amendola che racconta – e celebra – i sette concerti da record tenuti dal Blasco nazionale allo Stadio San Siro nell’estate 2024, con oltre 400.000 spettatori.

Il popolo di Vasco Rossi è immenso e non lo abbandona mai. E se i suoi tour sono un susseguirsi di sold out epici – anche le date del 2026 sono andate esaurite subito – anche in televisione la fame del cantautore non si placa mai.

Ecco, allora, che dopo il successo della prima messa in onda, lunedì 18 agosto torna in prima serata su Canale 5 Vasco Rossi – I Magnifici 7”, si legge sui social del rocker di Zocca, che si definisce “la voce di chi non ha voce“.

E, se “la musica è una sostanza spirituale“, i suoi concerti sono un gigantesco rito collettivo!

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta completa del concerto Vasco Rossi – I Magnifici 7, in onda su Canale 5.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 4

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Fedez sul palco del Red Valley Festival mentre presenta la nuova strofa di Tutto il contrario 6

Fedez sempre al centro delle polemiche: dallo Stoccafisso alla nuova strofa di "Tutto il contrario" con Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
Pippo Baudo è morto a 89 anni, la carriera tra televisione e Festival di Sanremo 7

Pippo Baudo è morto a 89 anni: addio al gigante della televisione italiana che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pippo Baudo ricordo cantanti 9

Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un'ondata d'affetto e gratitudine!
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.