Vasco Rossi: un brano in esclusiva per Amazon Music e il Merchandising ufficiale

Lo scorso 12 novembre è uscito il nuovo disco di Vasco Rossi, Siamo qui. Ora sono in arrivo importanti novità per quel che riguarda l’artista e Amazon Music.

Un arrivo in grande stile quello del Blasco sulla piattaforma Amazon, l’inizio di una lunga collaborazione che prevede sorprese per tutti i fan del rocker.

Del resto Amazon sta puntando sempre di più sulla musica a partire dal catalogo Amazon Music passando per i Docu-film in esclusiva su Tiziano Ferro e Laura Pausini, tra i tanti.

VASCO ROSSI SU AMAZON

In esclusiva per Amazon Music, il nuovo album, Siamo Qui, è presente in formato digitale con un track by track audio dell’artista: in questa versione esclusiva del disco, il Blasco introduce ognuna delle tracce raccontando aneddoti e curiosità sui brani stessi. È una prima volta assoluta per Amazon Music in Italia.

Inoltre, è anche disponibile un video inedito ed esclusivo con una selezione del track by track in formato audiovisivo. Una novità imperdibile per tutti i fan di Vasco Rossi.

Le sorprese non finiscono qui… infatti l’album, dal 26 novembre, verrà rilasciato in una versione rieditata con l’aggiunta di un brano Amazon Original solo per i clienti Amazon Music. Al suo interno la versione acustica della canzone Ho ritrovato te presente nella tracklist dell’album.

La collaborazione di Amazon Music con Vasco è iniziata con il preorder dei formati disponibili a settembre, con una settimana di anteprima esclusiva rispetto al resto del mercato, e che ha portato il Doppio LP autografo, esclusiva di Amazon.it, ad andare sold out in pochissimi giorni.

Inoltre, prima volta su Amazon.it, arriva il merchandising ufficiale di Vasco Rossi: t-shirt, felpe, giacche e altri prodotti firmati Vasco, saranno in esclusiva per Amazon.it. Tutti gli articoli sono disponibili per l’acquisto a partire dal 12 novembre qui.