Vasco Brondi: parte il tour estivo 2021. Date e biglietti

Vasco Brondi annuncia le date del tour estivo che partirà il prossimo 27 giugno.

“Finalmente si ricomincia a suonare” – scrive Vasco Brondi – “Nel nuovo tour proveremo a dare una colonna sonora a questo Paesaggio Dopo La Battaglia, al rivedersi finalmente al di là degli schermi, in anfiteatri, parchi, periferie, castelli, in riva al lago e sul lungomare, in provincia e in montagna. Ci ritroveremo attorno a questo nostro rito contemporaneo dopo avere custodito il fuoco per un anno.

Sarò sul palco con violoncello e pianoforte, chitarra elettrica e sintetizzatori, cassa dritta, percussioni, cori sacri e canzoni piene di battaglie intime e collettive: quelle dell’ultimo disco, alcune dei dischi precedenti, poesie sconosciute e cover stravolte per l’occasione.

Il concerto andrà dal silenzio al fragore. Dalle sole parole, a parti più orchestrali e distorte.

Siamo qui per rivelarci e non per nasconderci.”

Vasco Brondi sarà accompagnato sul palco da Andrea Faccioli Cabeki (Le Luci Della Centrale Elettrica/Baustelle) alle chitarre e ai cori, Andrea Pesce (Tiromancino) al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (Le Luci Della Centrale Elettrica/Gianmaria Testa) al violoncello, Simone De Filippis ai synth, moog, elettronica e ai cori, e Niccolò Fornabaio (Vinicio Capossela/The Assyrians) alla batteria e alle percussioni.

Il tour è organizzato da IMARTS International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management e si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

VASCO BRONDI – TOUR ESTIVO 2021

27.06.21 S.MAURO PASCOLI (FC) – Villa Torlonia

28.06.21 MILANO – Castello Sforzesco

30.06.21 FIESOLE (FI) – Teatro Romano

01.07.21 MELPIGNANO (LE) – Climate Space Festival

06.07.21 ROMA – Villa Ada

13.07.21 BOLOGNA – Sequoie Music Park

16.07.21 COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

18.07.21 VILLAFRANCA (VR) – Castello Scaligero

20.07.21 PISA – Giardino Scotto

21.07.21 COMO – Villa Olmo Festival

30.07.21 GARDONE RIVIERA (BS) – Vittoriale degli italiani

Foto: Valentina Sommariva

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI