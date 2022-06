Vasco Rossi: ecco chi è Andrea Casta, il violinista di fama internazionale che ha aperto i concerti di Roma incantando il pubblico dello stadio

Vasco apertura concerto Roma. Il rocker sta invitando ad aprire i concerti del suo tour negli stadi personalità musicali molto diverse tra di loro. E così, se a Trento ha lasciato spazio a band emergenti scelte con un Contest, e ad Imola c’è stata Emma Marrone, per le due date romane ha scelto il violinista Andrea Casta.

Per il musicista è stato un doppio Opening act, infatti Vasco Rossi lo ha voluto con il suo violino elettrico luminoso in entrambe le date al Circo Massimo di Roma.

Vasco apertura concerto Roma: Andrea Casta

Andrea è stato accompagnato dal Dj Ivanix, che già era stato protagonista dell’opening act dello storico Modena Park del 2017, e il Dj set dei due artisti ha infuocato i 150mila spettatori delle tappe capitoline di Vasco Live 2022.

Una grande soddisfazione per l’artista che è reduce dal debutto, con un sold out all’Auditorium Parco della Musica del suo tour teatrale, The Space Violin – visual concert.

Queste le dichiarazioni di Andrea Casta:

Voglio ringraziare Vasco Rossi perché si è dimostrato generoso e disponibile nell’affidarci il compito di scaldare il pubblico dei suoi concerti romani, in un luogo iconico come il Circo Massimo.

Non era scontato il risultato di fronte ad un intero popolo in attesa del loro Komandante, ma nelle due date, insieme all’amico Ivanix, abbiamo dimostrato quanto il violino, nella mia rielaborazione, sia coinvolgente e potente anche per le grandissime platee.

Casta e Ivanix condividono le origini bresciane e collaborano da diverso tempo tra club e Festival. I due si sono esibiti anche in alcune date della Coppa del Mondo di Sci.

Queste le prossime date del tour di Andrea Casta, concerti acustici che lo vedranno esibirsi in un location suggestive… all’Alba sulle Alpi. Ecco i primi appuntamenti in calendario per l’artista:

29 luglio a La Villa in Alta Badia

5 agosto a Ponte di Legno Tonale

Qui il calendario completo del tour di Vasco.

Conosciamo meglio Andrea Casta

27 nazioni, 200 concerti all’anno, 1 milione di spettatori dal vivo negli ultimi anni e 200.000 followers sui social network. Violinista, cantante ed Entertainer, grazie alla sua anima globetrotter, è diventato un portavoce dello stile italiano nel mondo.

Violinista e cantante nasce in Brescia e studia violino al conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Nel 2002 si trasferisce a Roma e fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel cast di Domenica In.

Successivamente è tra i protagonisti del musical Fame – Saranno Famosi ma la sua fama cresce quando diventa uno dei protagonisti della Night life e presenta programmi televisivi su Rai2, Raisat e Sky.

Andrea Infatti avvia una collaborazione con i migliori dj internazionali esibendosi insieme in più di 20 paesi del mondo.

Dal 2012 entra nel mercato della musica dance con le sue produzioni originali.