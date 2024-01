Anteprima video: Valerio Scanu ritorna bambino per raccontare il rapporto con il padre in “Presente”

Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima il videoclip di “Presente“, singolo che ha visto il ritorno di Valerio Scanu sul mercato discografico a distanza di due anni dal precedente brano.

“Presente” è un brano molto importante per Valerio Scanu, una canzone scritta dall’artista insieme a Gabriele Oggiano, che ne ha curato anche l’arrangiamento e Andrea Amati. Si tratta infatti di una canzone che Valerio dedica al padre che oggi non c’è più ma di cui avverte forte la presenza in tutti i momenti della giornata.

Scanu lo descrive così:

“Mi piace l’idea di tornare con un brano che, già dal titolo, ‘Presente’, sia capace di racchiudere il concetto che a distanza di anni io sia ancora qua. Ci sono stati dei periodi in cui io mi sono dedicato prevalentemente alla musica, altri in cui ho investito del tempo anche in altri tipi di progetti. Al di là di tutto questo, però, io sono qui: presente. Dopo un lungo periodo di fermo dal punto di vista discografico, dovuto anche all’emergenza legata al Covid, ritengo che ‘Presente’ sia la canzone giusta per ricominciare”.

Il videoclip, prodotto dall’etichetta dell’artista, la Natyloveyou, vede nel cast Emiliano Reggente e Lorenzo Ferrante. La color è a cura di Luca Enrico Capuano, operatore Valerio Monti, Hair-makeup di Elisabetta Amanti e lo Styling è di Daniela Leuci e Mara D’arcangelo per Petrelli Uomo.

La regia è di Marco Giacomozzi che spiega:

“Appena ascoltato il brano ho subito pensato che si potesse realizzare un video carico di emozione. Non è stato facile restituire tutte le sensazioni che ho provato ogni volta che lo ascoltavo, ma grazie anche al cast che ha partecipato alle riprese e soprattutto alla fiducia che Valerio mi ha dato, ci siamo riusciti.“

La location scelta è uno dei bilancio di Attila (Gianfranco Miconi) a Fiumicino. Valerio racconta così il videoclip:

“La scelta di realizzare questo tipo di videoclip, per rappresentare una canzone come ‘Presente’, è legata al fatto che ho cercato di evocare quelle che sono le immagini del Re Leone, celebre cartone animato della Disney, mettendo in primo piano il rapporto tra padre e figlio.

Per quanto riguarda la location, nello specifico, abbiamo deciso di puntare su un posto di mare. E anche se il mare non è quello della Sardegna, la terra in cui sono nato, ma quello di Fiumicino, che si trova alle porte di Roma, che è la città dove vivo il mio presente, in fondo io credo che il mare sia sempre lo stesso. E mi affascina l’idea che l’acqua del mare che ha caratterizzato il mio passato, assieme a quella che bagna il mio presente, siano in grado di confluire ciclicamente, generando una magica congiunzione”.

Ecco a seguire il video ufficiale di “Presente“.