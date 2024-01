A due anni dall’ultimo singolo torna Valerio Scanu con “Presente”, una toccante dedica al padre

Valerio Scanu Presente testo e significato del nuovo singolo lanciato dall’artista con la sua etichetta discografica, la Natyloveyou, e con distribuzione Ada Music Italy.

Il cantante, lanciato dal talent-show di Canale5 Amici di Maria De Filippi e vincitore della 60esima edizione del Festival di Sanremo con “Per tutte le volte che“, torna con nuova musica dopo essersi dedicato negli ultimi tempi alla vita privata ma anche al mondo della televisione.

Sono passati più di due anni da quando Scanu ha pubblicato il suo ultimo singolo, “Siamo anime“.

Valerio Scanu Presente significato del brano

“Presente” è una canzone di forte impatto emotivo, dichiaratamente evocativa e autobiografica; racconta a tinte nostalgiche il rapporto figlio-padre in un crescendo: un legame che supera la morte e continua a essere radice luminosa nell’anima dell’artista di origini sarde che lo scorso settembre è convolato a nozze con il suo Luigi.

La melodia e il canto pop restano punti cardinali della musica dell’artista che, al di là delle mode, continua a credere nel bel canto. Ecco come Valerio parla di questa canzone scritta con Andrea Amati e Gabriele Oggiano e da quest’ultimo prodotta:

“Si tratta di un inno commovente all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare. In questo brano ho voluto, con i miei autori, abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con mio padre da cui ho colto molti insegnamenti”.

Tra l’altro “Presente” darà il titolo al suo settimo album di inediti, un disco che verrà pubblicato nel 2024 a sei anni di distanza dall’ultimo progetto, “Dieci“.

Valerio Scanu presente testo e audio

Al peggio non è pronti sai

ma pronti forse non si è pronti mai

nel buio cerco ancora te

riavvolgo nastri sempre uguali

non posso neanche andare via

che tanto non c’è anestesia

a questo grido dentro me

ma so che arriverà domani

forse mentre sto, guidando verso casa

o mentre penso che

ti vorrei avere qua

Adesso è finalmente chiaro

ciò che non ho avuto mai

sto diventando un po’ più grande

anche se forse non vorrei

mentre aspettavo che tornassi

pensavo a cos’è importante

il tuo sorriso e le tue mani

e non l’applauso della gente

e guarderemo il nostro mare

anche se tu da quelle stelle

che mi indicavi da bambino

quando ti stavo sulle spalle

con quella fretta di partire

per inseguire l’orizzonte

ma in quel momento avevo tutto

vivendo nel presente

Il mondo delle nuvole mi sembra così inutile

eppure perfino lì c’è tutta quanto la mia storia

quante cantate insieme a te

quante serate a ridere

ed ora faccio un brindisi a quando tornerà la voglia

forse mentre sto facendo spesa

o magari perso dentro la mia musica

Adesso è finalmente chiaro

ciò che non ho avuto mai

sto diventando un po’ più grande

anche se forse non vorrei

mentre aspettavo che tornassi

pensavo a cos’è importante

il tuo sorriso e le tue mani

e non l’applauso della gente

e guarderemo il nostro mare

anche se tu da quelle stelle

che mi indicavi da bambino

quando ti stavo sulle spalle

con quella fretta di partire

per inseguire l’orizzonte

ma in quel momento avevo tutto

vivendo nel presente

Sei presente

Perché c’è solo questa vita

e non la sprecherei per niente

me lo hai insegnato proprio tu

si vive nel presente