Valentino: ritmiche reggaeton decostruite e sintetizzatori per il nuovo singolo, “Sirene”

Dopo il lancio avvenuto il 14 giugno scorso con il singolo Cd torna la nuova scommessa di Dischi Belli/BMG, Valentino, con Sirene.

Artista cresciuto in mezzo alla nebbia, alla musica triste e nelle aule nascoste del conservatorio, così si auto definisce Valentino, di giorno ascolta Leo Ferrè e la notte balla la techno ai free party,

Sirene è un nuovo tassello del progetto portato avanti con il Producer Arssalendo. Valentino lo racconta così:

“Far finta che tutto vada bene non è la soluzione. Lo sa bene il mostro dentro di me. E rieccomi giù per strada, tra unicum da mezzo bicchiere e cartine da doppia sigaretta. La soluzione a volte è violenta, come il vento che scorre nelle mie vene, come l’amore che mi chiedi ma che non riesco a darti. Sei la mia sirena e come Ulisse lo so bene. Rapinerò una banca, ho deciso.”

Avvolto da un basso scuro e una sirena della polizia in auto-tune con ritmiche reggaeton decostruite e sintetizzatori new wave, Sirene si muove sul filo di un nichilismo anarchico e disperato, in cui amare risulta impossibile e lasciarsi andare alla deriva è l’unica soluzione.

Valentino Sirene testo e audio

(Scritto da Michele De Vincenti e Alessandro Catalano

Prodotto da Arssalendo)

C’è un mostro che mi parla

dice basta con sta farsa

Punta diritto il dito in faccia, mi riporta tra i miei guai

Prendo un Pirlo col Campari

le cartine per le 100 s’

Bevo amari really amari, disegnavi i miei deliri

Forse mi sbaglio

ma c’ho un attacco di quelli seri

tipo che spacco il comodino, spargo il tabacco e poi rapino due o tre banche

mi faranno santo perché volo via col vento

Vento

scorre dentro le mie vene

nuoto in mare ci sono pure le sirene

Si avvicina il desiderio

non esiste che ti salvo sai nel mare io ci annego

C’è un mostro che mi parla

dice basta con sta farsa

Punta diritto il dito in faccia

mi riporta tra i miei guai

Vento, vento

scorre dentro le mie vene

nuoto in mare ci sono pure le sirene

Si avvicina il desiderio

non esiste che ti salvo, sai nel mare io ci annego

Vento, vento scorre dentro le mie vene

nuoto in mare ci sono pure le sirene