Vale Lambo torna con “FOLLOW”, un banger ironico con Lele Blade e Christian Revo

Vale Lambo torna con un nuovo singolo, FOLLOW, e lo fa nel modo che conosce meglio: portando Napoli al centro della scena, con ironia, punchline e una chimica musicale tutta partenopea.

Fuori dal 29 agosto 2025 per Warner Music Italy questo nuovo brano che lo vede affiancato da Lele Blade e Christian Revo.

Il punto di partenza è semplice e perfettamente contemporaneo: un “unfollow” sui social che diventa il pretesto per una traccia pungente, tutta giocata su botta e risposta taglienti, giochi di parole e riferimenti digitali. Niente romanticismo, nessuna introspezione: qui si va dritti al punto, con un banger ritmato e sfacciato, guidato da un beat coinvolgente e da un flauto ipnotico.

“FOLLOW”: il nuovo singolo di Vale Lambo con Lele Blade e Christian Revo

Il brano arriva a quasi un anno di distanza da Lamborghini a Via Marina V2, repack del progetto solista del rapper di Secondigliano, e dopo la pubblicazione di WE THE SQUAD VOL. 2 con la SLF. Ma a colpire, in FOLLOW, è anche la chimica con gli ospiti.

Lele Blade, ormai partner artistico storico di Vale Lambo fin dai tempi de Le Scimmie, continua a muoversi con agilità tra punchline e flow riconoscibile. Da solista ha firmato successi come Extendo feat. Paky (platino) e il progetto Con i miei occhi, presentato anche live a Scampia.

Al suo fianco, in questa nuova traccia, c’è anche Christian Revo, tra i nomi più freschi della scena napoletana. Dopo il suo percorso su Netflix con Nuova Scena, ha pubblicato l’EP Autopsia, anticipato da singoli come MOOD e CALI.

Chi è Vale Lambo?

Vale Lambo, al secolo Valerio Apice, nasce a Secondigliano nel 1991. Dopo l’ingresso nel collettivo 365muv e il primo successo con Le Scimmie insieme a Lele Blade, nel 2018 pubblica il suo primo disco solista Angelo. Seguono progetti sempre più strutturati come Come il mare (con featuring di Luchè, Geolier, CoCo) e il più recente Lamborghini a Via Marina, un manifesto dell’estetica musicale napoletana contemporanea. È membro fondatore della SLF – Solo La Fam, collettivo con cui ha firmato due progetti certificati da FIMI.