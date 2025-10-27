27 Ottobre 2025
I VAEVA pubblicano “Preda dei venti”, un EP che parla dei vent’anni, del vento e della rinascita

Cinque ragazzi, cinque brani e una storia di crescita

La band VAEVA presenta il nuovo EP “Preda dei venti”
Preda dei venti è il nuovo EP dei VAEVA, giovane band brianzola che continua a farsi strada tra sogni, fragilità e speranza. Il progetto, uscito il 24 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Artist First, racchiude le emozioni e le consapevolezze maturate nei primi vent’anni di vita dei suoi componenti.

Prima di parlare del disco andiamo a conoscere meglio questo gruppo musicale.

I VAEVA nascono tra le strade di Milano, portando la loro musica direttamente in mezzo alla gente. In poco tempo conquistano una fanbase in crescita, grazie a testi sinceri e sonorità che mescolano malinconia e speranza. Con il singolo C’era il temporale arriva la svolta: una rinascita musicale e personale che anticipa l’atmosfera di Preda dei venti.

Dopo oltre 100 concerti in due anni, i VAEVA continuano a portare la loro musica in giro per l’Italia.

VAEVA – “Preda dei venti”: un manifesto generazionale

Frutto di un lungo percorso di scrittura e produzione, Preda dei venti è una sorta di capsula del tempo. Ogni brano racconta le paure, i dubbi e le rinascite di una generazione che prova a restare in equilibrio tra realtà e sogni. È un lavoro autentico e personale, dove la vulnerabilità diventa forza creativa.

Questo EP è tutto ciò che siamo riusciti a dare al mondo in questo momento. Ognuna delle tracce è parte della nostra storia, dei nostri dubbi, delle nostre vittorie silenziose. Per noi è un nuovo inizio, una rivincita, la conferma che crederci – sempre – fa la differenza” raccontano i VAEVA.

Dopo un primo EP tra italiano e inglese e vari singoli, i VAEVA tornano con una proposta più matura e coesa. Il titolo, nato quasi per caso con Lucio Battisti in sottofondo, evoca la sensazione di essere trascinati dalla vita e dal tempo, ma anche la volontà di non lasciarsi sopraffare.

Questi brani vogliono essere un messaggio di speranza per chi ha paura del futuro. Nel nostro immaginario, il futuro è rappresentato dai venti: forze che agitano, spingono e disorientano. Anche noi ci siamo sentiti travolti, ma i venti possono anche portarti lontano, verso nuove possibilità” spiegano i membri della band.

Tracklist e copertina di “Preda dei venti”

Copertina dell’EP “Preda dei venti” dei VAEVA

  • Per lasciare andare (TARARA)
  • Briciole
  • C’era il temporale
  • Acchiappasogni
  • (non) mi piace
  • In bianco e nero

L’immagine di copertina – cinque mutande stese al vento, fotografate in Brianza negli anni Ottanta – diventa una metafora della loro musica: intima, quotidiana e autentica. Il numero 5 è ricorrente nel progetto: cinque sono i componenti della band, cinque le lettere di “VAEVA”, e 2005 l’anno di nascita dei musicisti.

