Urban Strangers Live. Era il 7 dicembre del 2017 quando gli Urban Strangers anticipavano l’uscita del loro terzo album, Us, il primo in italiano, con un live al Memo Restaurant Music Club di Milano organizzato proprio dal nostro sito.

Una serata da incorniciare con un sold out da circa 500 persone in uno dei ponti più attesi dell’anno.

Ora, due anni dopo, il duo reso noto dal secondo posto ad X Factor nell’anno in cui vinse Gio Sada, torna sul “luogo del delitto“.

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 22 gli Urban Strangers torneranno infatti sul palco del Memo (via Monte Ortigara 30) per un live davvero speciale in cui non mancheranno sorprese INEDITE!

Il prezzo di Vendita del biglietto comprensivo di prevendita e prima consumazione è di € 15.00. Per prenotarsi basterà chiamare lo 02 5401 9856 oppure scrivere una mail a info@memorestaurant.com.

URBAN STRANGERS LIVE

Ecco come gli Urban hanno annunciato questo ritorno al Memo:

“Rompiamo questo periodo di apparente silenzio per darti una bella notizia. Non siamo scomparsi, avevamo solo bisogno di rimettere a posto le idee e capire come si stava e si sta evolvendo la nostra musica. Sentiamo una responsabilità nei vostri confronti, quella di darvi canzone belle e sincere. Come forse avrete visto dai nostri social abbiamo deciso di festeggiare un giorno che per noi è stato speciale. Due anni fa infatti, nel mese di Dicembre, ci esibivamo in una data per noi molto importante al Memo Music Club di Milano. Per questo il 7 dicembre alle ore 22 torneremo in questo magico luogo in cui la musica è libera per esibirci davanti a voi e con voi. Non sarà un normale concerto, ci saranno delle sorprese e, sicuramente, presenteremo un nostro inedito mai eseguito fino ad ora nei live. Stiamo arrivando!

A presto! Vi ringraziamo davvero per il supporto che ci state dando e la costanza che mostrate nel seguirci e nel sostenere la nostra musica. – \_| _/”

Alex e Genn”

Gli Hashtag ufficiale dell’evento sono #UrbanMilano #UrbanMemo071219