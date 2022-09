“Angelo d’amore”, una canzone d’amore per il misterioso Uno Sbirro qualunque

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato in questo articolo di un nuovo rapper a nostro avviso molto interessante, sia per la musica che propone, che per chi è, o meglio chi si nasconde dietro un passamontagna. Uno Sbirro qualunque. Ora l’artista pubblica un nuovo brano inedito (anticipato su TikTok) con un testo d’amore, Angelo del male.

Ecco come Uno sbirro qualunque racconta questa canzone fuori per Orangle Records:

“Il brano racconta di una storia d’amore con una ragazza a cui ho dato tanto, forse troppo. Si aveva una bellissima affinità inizialmente ma poi tutto si è trasformato in attrazione fisica e nient’altro. A questa storia ci si è aggiunta la distanza e piuttosto che ricostruire, a mio malincuore, si è preferito dividere le strade che fortunatamente è stato un bene per me .

Uno sbirro qualunque Angelo del male testo e audio

Ne accendo un’altra e dopo riparliamo

Parla piano

C’ho un casino in testa e sto su aereoplano

Plano in aria ed aro per il grano

Oro in mano e mani sporche

Le faccio il filo ma conosco solo filastrocche

E lei ci crede

Come se poi io sia

Una poesia

La realtà che batte la fantasia

Mammamia

Giorni interi a coprirci d’orgasmi

Solo per non odiarci

Per non urlarci in faccia quando in realtà siam distanti

Zero rose

Luci rosse

Se ci pensi infondo

Non eravamo una favola ma un film porno

Noi che non volevamo essere come gli altri

Adesso siamo gli altri

Belli avanti ma tristi dietro uno schermo rotto

Le mie dita sul tuo corpo come su di un piano

Ricordo ancora quella notte dicevi fai piano

Ora che ciò che resta è la tua foto in primo piano

Fuori la tempesta ricorda quello che siamo stati

E no non voglio fare quello che gli altri dicono

Angelo del male sì come

Lucifero e tu mi hai fatto male sì tu mi hai reso piccolo

ora che posso fare se addosso come un livido

Ne giro un’altra e dopo vado a letto

anche se mi sta stretto,

ormai da quando non ci sei più tu sopra al mio petto ,

ho letto,

che si sta meglio da soli ma è una bugia,

ora che sto morendo da quando non sei più mia

i pensieri fluttuano mentre la stanza gira

non so se è colpa mia oppure se è la Tequila

eravamo quelli che quando piove prendono l’acqua

e se ne sbattono se poi la gente guarda,

Mi hai disfatto la vita prima che le coperte

le mie mani sul tuo ventre come uno scudo da sempre ,

sono sparite ed io resto inerme

per te mi ero messo a nudo

ma ora sono nudo come un verme

Ne verso un altro per non sentirmi solo

lo scolo al volo

io che ti avrei vestita d’oro

ora ti spoglierei per un’ora e dopo

andrei via sbattendo la porta

tanto che importa ormai sei come loro