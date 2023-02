Una Voce per San Marino 2023: tra i 100 finalisti anche Moreno, Le Deva, Deborah Iurato, Massimo Di Cataldo, Lorenzo Licitra e Thomas

Anche quest’anno torna Una Voce per San Marino, il Contest musicale che porterà il vincitore sul palco dell’Eurovision 2023 in rappresentanza di San Marino (l’anno scorso, prima edizione, vinse Achille Lauro), quest’anno toglie la distinzione tra big ed emergenti e mette in gara tutti in una categoria unica.

Sono 100 i semifinalisti scelti da tutto il mondo, cento artisti che verranno ascoltati da Mimmo Paganelli, Chirstine Grimandi, Emilio Munda, Lia Florio e Senatore Cirenga, che sceglieranno tra loro i 22 artisti che parteciperanno alla finale che si svolgerà il 25 febbraio e andrà in onda in diretta su San Marino RTV con alla conduzione, per il secondo anno, Senhit e Jonathan Kashanian. Presidente di giuria in finale: Al Bano.

Una voce per san marino: volti e voci note tra i semifinalisti

Da stasera, lunedì 20 febbraio, fino a giovedì 23, andranno in onda su San Marino RTV, il 24 ci saranno i ripescaggi e venerdì 25 sarà la volta della finale.

Se qui trovate l’elenco dei semifinalisti, andiamo a scoprire gli artisti più noti in gara. Come dicevamo oltre che dall’Italia e San Marino, vi sono nomi dall’Australia (con il vincitore di The Voice Australia), dalla Finlandia, Germania, Romania, Regno Unito etc..

Tra loro troviamo diverse sorprese come il cantautore siciliano Roy Paci, gli Eiffel 65 (che pare abbiano tentato di accedere a Sanremo quest’anno), una regina della dance come Neja, Massimo Di Cataldo, il rapper Laioung (con Marzio), Le Deva nella nuova formazione a tre, Stefano D’Orazio dei Vernice e, dal mondo televisivo, Francesco Monte.

Ci sono poi alcuni nomi di cui sul nostro sito abbiamo parlato spesso come i Blonde Brothers, i DramaLove, il vincitore di Coca Cola Future Legend, Edoardo Brogi, Ellynora e Luna Palumbo.

E poi ci sono gli ex dei talent…

Da X Factor arriva il vincitore dell’edizione 2017, quella dei Måneskin, Lorenzo Licitra, Camille Cabaltera dall’11esima edizione, NeVruz dalla quarta (l’ultima in Rai) e Silver dalla terza.

Ben due vincitori in gara anche da Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Moreno (Amici 12) e Deborah Iurato (vincitrice di Amici 13 proprio con Moreno come Coach), Manuel Aspidi dalla sesta edizione e Thomas direttamente dalla 16esima edizione.