Gran finale per Una voce per San Marino. Chi andrà all’Eurovision Song Contest 2023?

Una voce per San Marino scaletta finale. Dopo 4 semifinali e una puntata di ripescaggio sono finalmente noti i 22 artisti che si sfideranno questa sera su San Marino Rtv alle 21 per conquistare la vittoria a Una voce per San Marino e rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision 2023.

Venerdì 24 febbraio sono stati ripescati Edoardo Brogi, già vincitore del Coca Cola Future Legends, Mate, Roy Paci e Ronela.

Sarà una giuria capitanata da Al Bano a scegliere il vincitore della seconda edizione del Contest vinto lo scorso anno da Achille Lauro. Presentano Jonathan Kashanian e Senhit.

A seguire gli artisti che si giocheranno la vittoria e i titoli delle loro canzoni. Tra loro spiccano anche volti noti come la vincitrice di Amici Deborah Iurato e Thomas, sempre dal talent show di Canale 5 con il singolo 23:23, gli Eiffel 65, Roy Paci, Le Deva, il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra e dalla terza edizione del talent show, Nevruz.

