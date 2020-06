Un sound internazionale per”Gorilla”, nuovo singolo di Nico Arezzo

Nico Arezzo Gorilla è il singolo di debutto del giovane, e promettente, cantautore.

Chi segue il nostro sito con costanza sa che regolarmente individuiamo dei giovani artisti di talento che, con costanza, seguiamo e cerchiamo nel nostro piccolo di supportare nel tempo.

È il caso di Nico Arezzo che abbiamo conosciuto in veste di vincitore tra i giovani del Festival Show nel 2017 (qui una nostra videointervista e qui la sua storia musicale) con Se vuoi.

Il grande pubblico si ricorderà invece di Nico per altre due esperienze: le audizioni di X Factor dove Fedez sbagliò senza ombra di dubbio nel non arruolarlo nel suo team (qui la nostra intervista), e Sanremo Giovani di quest’anno, dove il cantautore ha sfiorato la partecipazione con il brano Volo (vedi qui).

Nico Arezzo Gorilla

Incurante di queste intoppi nel suo percorso artistico, ostacoli simili a a quelli di tanti altri artisti oggi affermati (Mahmood, Nyv, Irama… e ne potremo citare a decine), Nico Arezzo continua il suo percorso musicale forte di un’ottima fan base (oltre 30.000 Follower su Instagram) e di un manager di primo piano, Michele Torpedine (attuale manager de Il Volo).

Mercoledì 25 giugno arriverà negli store musicali il nuovo singolo di Nico Arezzo, Gorilla, brano dal sound internazionale che venne presentato dal ragazzo alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2018.

Nico presenterà dal vivo il brano con una diretta insieme ai suoi musicisti su Instagram, diretta in cui presenterà anche altri due brani live.

Nico Arezzo Gorilla testo

Resta ferma lì tra due bicchieri

no non muoverti tra i miei pensieri

e non te ne vai

mentre fai tardi, sopra ai quei tacchi

Sei l’unica che balla

non c’è nessun’altra

sembri quasi appesa ad un filo

Toccati le labbra, senza dire nulla

son le quattro del mattino

Siamo più veri che mai

vorrei scoprire chi sei

Ti avvicini piano, quasi di profilo

e non respiro

Se vuoi ti do uno strappo fino a casa

E non mi importa come, quando e cosa vuoi

non sbaglierò

io non ti lascio sola, perché nella tua giungla

sono il gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Gorilla

Come la lunabrilla

Resta ancora qui tra i desideri

no non perderti

non devi chiedermi perché

sto ad aspettarti tutte le notti

Sei l’unica che parla

eppure non mi stanca

è tutto un gran casino

Toccati la bocca, per l’ultima volta

poi ce lo dirà il destino

Cos’è che siamo io e te

dietro ai vestiti chi c’è

Come gli aeroplani dentro gli uragani

io non respiro

Se vuoi ti do uno strappo fino a casa

E non mi importa come, quando e cosa vuoi

non sbaglierò

io non ti lascio sola, perché nella tua giungla

sono il Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Gorilla

Come la lunabrilla

Ho le tue mani addosso

sai che ti resisto

l’ho promesso

ci ho scommesso

perso nel tuo buoi pesto

non che non è presto

si che resto

per te resto

Se vuoi ti do uno strappo fino a casa

E non mi importa come, quando e cosa vuoi

non sbaglierò

io non ti lascio sola, perché nella tua giungla

sono il Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Go go go go

Go go go go

Go go go go

Gorilla

Gorilla

come la luna

Brilla