Fuori il docufilm “ULTIMO – VIVO COI SOGNI APPESI”. Il racconto di un miracolo musicale e di un successo non sempre facile da gestire

ULTIMO – VIVO COI SOGNI APPESI, il docufilm che ripercorre il sogno, anzi la Favola come direbbe il cantautore, dell’artista che partendo dal nulla è arrivato a diventare uno degli artisti di maggior successo della musica italiana degli ultimi 10 anni è finalmente disponibile da oggi, 30 maggio 2023, su Prime Video di Amazon.

Prima di parlare andiamo a scoprire i nomi che hanno contribuito alla realizzazione di questo docufilm, una produzione Think Cattleya prodotto da Martino Benvenuti, in collaborazione con Maestro, per la regia dei Broga’s.

Supervisione artistica – Max brigante

Produttore esecutivo – Antonio Giampaolo – Nausicaa La Torre con la collaborazione di Vivo Concerti, Maestro e Ultimo Entertainment

Soggetto – Flavio Nuccitelli

Producer creativo – Alex Infascelli

Direttore della fotografia – Francesco Lorusso

Montaggio – Francesco Galli – Eugenio Campisano – Laura Leitermann – Gioele Pezzella – Giacomo Scarabicchi

Organizzatore generale – Livia Gabriotti

Aiuto regia – Dario Niglio

Troupe Direttore di produzione Martina Greco, Ispettore di produzione Giulia Dimatrogiovanni e Gianmario D’Eramo, Assistenti di produzione Laura Serra e William Ridley, Operatore per Ultimo Renato De Blasio, Videomaker Milano Paolo Bianconi, Luca Da Valt , Francesco Bonaldo e Massimo Mandruzzato, Colorist Alessandro Rocchi, Assistente Colorist Andrea Sabatelli, Post produzione Maestro

Ultimo docufilm le canzoni

Nel docufilm sono molti i pezzi del cantautore che vengono proposti, soprattutto in chiave live con immagini tratte dal tour negli stadi dell’artista. Ecco quali:

Equilibrio mentale

Buongiorno vita

Vieni nel mio cuore

22 settembre

Quel filo che ci unisce

Supereroi

Ipocondria

Fateme cantà

Il bambino che contava le stelle

Pianeti

Ti dedico il silenzio

Peter Pan vuoi volare con me

Sogni appesi

Non solo, nel docufilm di Ultimo sono presenti brani strumentali scritti dal cantautore e arrangiati e prodotto dal Producer romano Matteo Nesi in arte Yoshi.

INTRO (scritta da Ultimo)

LOCKDOWN (scritta da Ultimo)

UNO SU UN MILIONE (scritta da Ultimo con Yoshi)

QUANDO SARAI FAMOSO (scritta da Yoshi)

SOSPENSIONE (scritta da Yoshi)

LOS ANGELES (scritta da Yoshi)

IL PRIMO STADIO (scritta da Yoshi)

QUANDO SARAI FAMOSO PT II (scritta da Yoshi)

PER NOI LA MUSICA (scritta da Yoshi)

MUSA ISPIRATRICE (scritta da Yoshi)

FANS (scritta da Yoshi)

L’IPOCONDRIA (scritta da Yoshi)

NON PUOI DELUDERLI (scritta da Yoshi)

NELL’IMMATERIALE (scritta da Yoshi)

Nella pellicola si ascoltano anche Sally di Vasco Rossi, suonata al piano da un giovanissimo Ultimo, e Lascia che io sia di Nek.

Cliccate in basso su continua per scoprire come vedere il docufilm di Ultimo e il nostro parere frutto della visione in anteprima riservata alla stampa.